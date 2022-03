Matevž Učakar iz Domžal je prek pisem bralcev leta 1967 želel izvedeti, kje so njegovi tovariši. Služil je v Rdeči armadi in bil lovec na vranglovce. Lovil jih je v letih 1919 in 1920 ter bil obenem zadolžen tudi za prevoz teh vojnih ujetnikov s Krima v Moskvo. »Bili smo bivši vojni ujetniki, ki smo se pridružili Rdeči armadi. Če so vranglovci napadli kakšno vas, so nas poklicali, ker so dobro vedeli, da bomo napravili red.« General baron Peter Nikolajevič Wrangel FOTO: Wikipedia Kdo so bili vranglovci? Po boljševiški revolucionarni spremembi leta 1917 in državljanski vojni, ki je...