Ukrajinka Olga Moroz: Putin je maščevalna osebnost, šel bo do konca

Rojena v obmejnem mestu Užgorod na tromeji med Ukrajino, Slovaško in Madžarsko je Olga Moroz odraščala med zvoki babičinih pripovedi, ki so zanjo še vedno zaklad modrosti in ljubezni do maternega jezika. Vodi ukrajinski center Zavod Rokavička.

V tednih pred začetkom vojne v Ukrajini so številni na vprašanje, ali se bo zgodilo najhujše, trdili, da so skrbi odveč. Ste tudi vi razmišljali enako?

Trenutno pripravljam doktorat na državni univerzi Mariupol, in sicer na oddelku za politologijo. Pred približno 14 dnevi sem imela predhodni zagovor na oddelku ... Preberite intervju na onaplus.si.