Ukrajinka Inna Demchenko Fröhlich: Nihče ni resno jemal mojih svaril

Inna Demchenko Fröhlich odlično govori slovensko in poleg maternega jezika tudi francosko, rusko in angleško. Študirala je v Kijevu in Parizu. Ko sta se z možem odločala, kje si bosta ustvarila družino, ni želela živeti v Ukrajini. Jezila sta jo korupcija in nedelovanje pravne države. Imata hčerko in sinova dvojčka. Po poklicu je prevajalka in komunikologinja, v Ljubljani je končala izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, zdaj dela kot turistična vodnica, največ v Ljubljani. Pravi, da je vojna na ukrajinskem ozemlju, a spremenila bo svet.

Preberite intervju na Onaplus.si.