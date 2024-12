Natalija prepričana, da je Andrej, za katerega so v porodnišnici rekli, da je umrl, živ (VIDEO)

Preiskovalna komisija DZ o domnevno ukradenih otrocih v porodnišnicah med letoma 1965 in 1991 je zaslišala pričo Natalijo Franko, sestro domnevno ukradenega otroka. Prepričana je, da je njen brat, rojen 1995 in za katerega so v porodnišnici rekli, da je umrl, živ. Želi si, da se odprejo arhivi in da se izve resnica o domnevno umrlih otrocih.

Otrok naj bi umrl, ker se je napil plodovne vode

Zgodba družine Franko se je začela 24. oktobra leta 1995, ko je mama v novomeški porodnišnici rodila zdravega otroka. Naslednji dan oziroma zjutraj so očetu povedali, da je otrok umrl, ker se je napil plodovne vode, mami pa so zvečer dejali, da je umrl zaradi pljučnice, je na seji dejala Natalija Franko. Dodala je, da ni bilo nobenega znaka, da bi bilo karkoli narobe z dojenčkom.

»Takoj po porodu je k mami prišla neka ženska in otroka odnesla ven, ne da bi ga mama videla ali objela,« je poudarila. Mami pa so nato dali injekcijo za zaustavitev laktacije mleka, saj so otroka zaradi »težav z dihanjem« prepeljali v ljubljanski klinični center.

Otroku dala ime Andrej

Mama je na lastno odgovornost zapustila bolnišnico, še prej je otroku dala ime Andrej in podpisala izjavo, ki jo je naslednji dan preklicala, saj so ji rekli, da je umrl. Ob odhodu ni prejela nobene dokumentacije, je pa čez tri mesece od pogrebnega podjetja Žale prejela vabilo za raztros. Tam so staršema, ki sta želela vedeti, kje je pokopan, povedali, da je bil zemeljsko pokopan kot deček Franko, a je imel ime Andrej, je povedala Natalija Franko.

Želi si, da se odprejo arhivi in da se izve resnica o domnevno umrlih otrocih.

V nadaljevanju je opisala težave pri pridobivanju dokumentacije, tudi s pomočjo društva Izgubljeni otroci Slovenije. Uspelo ji je pridobiti nekatere podatke, a je ugotovila številne pomanjkljivosti in nedoslednosti v podatkih bolnišnic. Še danes po njenih besedah ni nobenega podatka o rojstvu otroka, iz Ljubljane pa so dobili obsežno dokumentacijo, deloma neberljivo z različnimi podatki o rojstvu in smrti. »V dokumentaciji je tudi zapisano, da je moj brat imel rjave lase, a mama je rekla, da je imel svetle, pa tudi da to ni njen otrok,« je dejala.

Poslanec Aleksander Reberšek (NSi) je predlagal Nataliji Franko, naj poda imena in priimke tistih, za katere meni, da bi jih morali zaslišati na komisiji. Poslanca Predraga Bakovića (SD) pa je zanimalo, zakaj nastopa v materinem imenu. »Ker mama ne zmore to, je čustveno čisto zlomljena, kljub temu, da sta se kasneje rodila še dva otroka. Ta dogodek je za nas travma, ki je zarezala globoko v naša življenja,« mu je odgovorila Natalija Franko.

Poslanec Andrej Hoivik (SDS) jo je vprašal, kaj meni o kriminalistu, ki jo je klical pred dvema dnevoma, saj da potrebujejo vzorec DNK matere. »Če bi dali ta vzorec, bi tako naredili, da bi se ujemal s parafinskimi vzorci otroka. Mi smo to odklonili,« je še dejala Franko.

Komisija je na zaprtem delu seje danes zaslišala še dve priči.