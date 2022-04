Ukradene parlamentarne volitve? Takšna so dejstva

»Pojavljajo se vsakič znova določene insinuacije, o ukradenih volitvah, zato je treba odkrito povedati, kdo nosi največje breme in odgovornost na dan volitev. To so volilni odbori. Spremljajo potek volitev in ugotavljajo izid volitev. Sestavljeni so pluaralno, iz različnih političnih strank, ki jih predlagajo. Gre za medsebojni nadzor,« je jasen predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob.

Direktor Dušan Vučko je dodal, da sledijo cilju, izpeljati volitve na zakonit in pošten način. Volilnih upravičencev je skoraj 1,7 milijona, 106 tisoč je izseljencev, ki imajo stalno prebivališče v tujini (na zadnjih volitvah jih je bilo okoli 95 tisoč). Tudi on poudarja, da so najbolj ključni za izvedbo volitev volilni odbori. Pomembno vlogo pa imajo politične stranke, krajevne skupnosti, ki jih imenujejo v volilno komisijo: »Na njih je velika odgovornost, so najbolj odgovorni in za vse pretekle volitve ugotavljam, da jim gre za zaupat. Nadzor je dober, ob predpostavki, da politične stranke in liste, naredijo tisto, kar se od njih pričakuje: da imenujejo zaupnike na voliščih. Žal je teh zaupnikov premalo. Lažje se je potem pritoževati na podlagi nekih govoric, kot pa z realnimi podatki, kajti vsak zaupnik lahko opozori na napake in to mora biti zavedeno v zapisniku. Žal vse parlamentarne stranke niso sposobne imenovati 3000 oseb za volišča. Na letošnjih volitvah je v odstotkih predlaganih od posameznih predlagateljev, govorimo o političnih strankah: SDS 14,87 odstotka vseh, ​SD 13,2, ​NSi 9,38, ​LMŠ 5,48, Levica 5,19, Konkretno 4,37, ​Desus 2,53 in ​SAB 0,34. ​Neparlamentarne stranke​​ 6,14, dobrih 18 odstotkov pa lokalne skupnosti.«

Zlorabe glasovanja na domu

Dotaknili so se glasovanja na domu in sklepa DVK, da morajo imeti zdravniško potrdilo, zakaj ne morejo na volišče. Golob je pojasnil, zakaj so se odločili tako: volilni odbori so jih obveščali, da so prejeli prošnje za glasovanje na domu, ob prihodu pa so ugotovili, da gre na prvi pogled za popolnoma zdravega volivca, ki je še zelo prostodušno priznal, da se mu ni dalo na volišče in da je zaradi tega zaprosil za glasovanje na domu. »To smo želeli preprečiti,« je dejal. Vsekakor pa razumejo obremenjenost zdravnikov, vendar menijo, da je to bilo potrebno storiti. Ob tem izpostavlja, da je dovolj obvestilo kateregakoli zdravnika, ni treba osebnega, da se volivec zaradi bolezni ne more zglasiti na volišču in glasovati. »Šlo je za nek vihar v kozarcu vode,« je dejal Golob, in izpostavil, da ne gre za gromozanske številke: »Na zadnjih volitvah je bilo dobrih 1000 takšnih primerov.«

Izolacija in glasovanje. Kaj pa Moskva?

Pojavlja se tudi nerazumevanje glede tistih v izolaciji, češ da jim onemogočajo glasovanje. Golob zanika, da to drži, saj da imajo možnost glasovati po pošti ali pa glasujejo na domu, kot ostali bolniki, če oddajo ustrezno vlogo do vključno 20. aprila. Pri tem ni potrebno nikakršno potrdilo, dovolj je SMS-sporočilo ali iz aplikacije Zvem, da je oseba v izolaciji, in se tako nikogar ne omejuje pri izvrševanju volilne pravice. Golob sicer priznava, da tisti, ki bodo v izolaciji, oziroma bodo zboleli po 20. aprilu, ki bodo priprti ali zaprti, tem pa zakonodaja ne omogoča glasovanja, priznava.

Ker vedno obstaja možnost za okužbo, pozivajo ljudi, da se udeležijo predčasnih volitev. Vnovič je poudaril, da bodo volitve izvedene pregledno, pošteno, zakonito, o tem pa se bodo lahko prepričali tudi mednarodni opazovalci. Tudi oni zaupajo v strokovnost, neodvisnost in nepristranost vseh volilnih organom, je dejal Golob.

V tujino bo poslanih okoli 105 tisoč glasovnic, poslanih je že okoli 21.500 uradno praznih glasovnic, na območja izven Evrope. Od teh preostalih 85 tisoč jih je že več kot polovica oddanih, poslanih na pošto. Pri tem izpostavljajo težave s poštami, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. Glede glasovanja v Moskvi je dejal, da sodelujejo z ministrstvom in pošto, pogovori so v teku, več o tem pa bo znanega po današnji seji.

Vučko je opozoril, da je zakonodaja glede vlaganja kandidatov popolnoma nelogična in da bi bilo roke premakniti, tudi zaradi sodnih rokov. »Treba se je zavedati, da je logistični izziv pri teh volitvah največjih. Govorimo o 88 mutacijah glasovnic, pomembno, da so pregledani vsi podatki, da sodeluje 8 volilnih enot. Če bi zakonodajalec določil, da kandidacijski postopek vodi služba DVK, bi bilo manj napak,« meni Vučko.

Pravilo šestih oči

Okrajna volilna komisija, ko opravi vsa opravila, preveri neveljavne glasovnice, pregleda zapisnik volilnega odbora, po sistemu šestih oči pa se v sistem vnaša izid (predsednik, namestnik predsednika, član iz vrst koalicije in član ali namestnik člana iz opozicije). Vučko poudarja, da on ne šteje glasov, nima vstopa v sistem, ne operira s strežniki, ki so na MJU in MJU je tisti, ki skrbi za informacijsko varnost in skrbi za morebitne vdore.

Krepko dražje volitve

Parlamentarne volitve 2022 stanejo bistveno več kot so predhodne. Na DVK ocenjujejo, da bodo porabili 5,7 milijona evrov, medtem ko so leta 2018 stale 4,1 milijona evrov. Zakaj dražje? Zahvala gre tudi ministrstvo za finance in vladi, saj so člani volilnih odborov dobili 25 odstotkov dodatka. To je približno 13 evrov, pojasni Vučko. Okrajnim volilnim komisija in tajnikom bodo dodali deset odstotkov, DVK pa nič odstotkov. Podražile so se tudi poštne storitve, cena papirja, nekaj nanese oprema volišča in ostalo, svoj delež pa prinesejo tudi zaščitna sredstva.

Priznava, da so malenkost v zaostanku, ampak za to imajo določene razloge, ki pa niso vsi na strani DVK, Pošte Slovenije.

Glede glasovanja iz tujine, zdomci, izseljenci Vučko pravi: »Tisto, kar DVK že vrsto let opozarja, da se mora rok za vračilo podaljšati. 8. dan po glasovanju je prekratek in bi ga bilo treba podaljšati na 15. dan. Vendar je to tudi politično vprašanje, saj se zamakne postopek za potrditev mandatov v parlamentu.« Golob je dopolnil, da se morajo glasovnice iz tujine oddati najkasneje od 24. aprila do 19. ure in da morajo glasovnice prispeti do 3. maja. Vučko je še dodal, da lahko pošljejo ali prinesejo glasovnico z volilno karto na diplomatsko-konzularna predstavništva.

V Ukrajini glasovanja ne bo, ni dileme, pravi Golob.