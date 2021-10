Ukinili bi oddajo s Tanjo Gobec, skrajšali Odmeve in Dnevnik

Na nacionalni televiziji se obetajo velike spremembe. Kot poroča Delo, bo programski svet RTV Slovenija v ponedeljek obravnaval osnutek programsko-produkcijskega načrta in izhodišča finančnega načrta za prihodnje leto. Največ sprememb se obeta pri informativnem programu. Če bodo programski svetniki potrdili načrt, bodo ukinili Poročila ob 8.00, ob 9.00 in ob 10.uri. Ukinjen bo tudi Dnevnikov izbor, oddaja Politično s Tanjo Gobec, Pogovorne oddaje na TV Slovenija 3, Moje mnenje, Svet v letu in Slovenija v letu.

To pa še ni vse. Spremembe naj bi doletele tudi TV Dnevnik in oddajo Odmevi. Prvo naj bi s sedanje pol ure skrajšali na 20 minut, na 10 minut bi skrajšali Slovensko kroniko, Odmeve pa bi skrajšali na 25 minut, Globus, Točko preloma in Kodo pa na 19 minut. Zadnje tri oddaje naj bi tudi prestavili na drugi spored.

Prihajajo nove oddaje

Ne bodo pa le ukinjali, napovedujejo tudi nove oddaje. Na 2 programu TV Slovenija naj bi zaživela oddaja Poročilo o znanosti in tehnologiji, oddaja Poročila o zdravju ter Poročila ob 20. in 21. uri. Čeprav se je govorilo, da naj bi oddaja Studio City predvajali na dva tedna, ta za zdaj ostaja na sporedu vsak teden. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough je ob tem dejal, da v vsebine, ki so posebnega javnega pomena, niso posegali. Dodal je, da so »z zakonom predvidene vsebine, ki jih RTV Slovenija kot javna služba mora opravljati, ne glede na morebitno gledanost, poslušanost ali branost. Vse druge vsebine pa smo podvrgli preizkusu kakovosti, ki se izraža v gledanosti, poslušanosti in obiskanosti, ter nato sprejeli ustrezno odločitev zgolj na tej podlagi.«

V Delu dodajajo še, da naj bi več pozornosti namenili državnozborskim, lokalnim in predsedniškim volitvam, ki so na vrsti prihodnje leto. Okrepili naj bi tudi športne vsebine, pozimi so namreč zimske olimpijske igre, ter razvedrilne vsebine.