UKC se je pohvalil, zdravnik pa skočil v zrak

Kaotične razmere v slovenskem zdravstvu so v zadnjih mesecih glavna tema pogovorov v slovenski javnosti. Zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov se vse večji pritisk izvaja na internistične ambulante urgentnih centrov, na ljubljanski so nedolgo nazaj bolniki na obravnavo čakali tudi več kot 20 ur. A zdaj bo, kot kaže, to čakanje nekoliko lažje, saj so si na ljubljanski urgenci zamislili, da v čakalnico postavijo knjižnico.

»V čakalnici urgentnega bloka UKC Ljubljana (UKB, IPP in SNMP) je konec lanskega leta zaživela knjižnica, ki bo premostila naporno čakanje bolnikov na obravnavo in izvide. Je prvi takšen projekt v čakalnicah urgence v Evropi,« so ponosno zapisali na instagram profilu UKC.

A zamisel UKC ni pri vseh naletela na dober odziv. »Na urgenco so dali knjižnico. Knjižnico! Kako da jih ni sram,« se je na twitterju razburjal celjski zdravnik infektolog Federico V. Potočnik, ki je bil mednarodni tajnik pri stranki NSi.

Čeprav je Potočnik to potezo označil za sramotno, pa so se pod njegovo objavo le redki strinjali z njim. Nekateri so zapisali, da bi bilo sicer res bolj smiselno, da bi namestili več polležečih počivalnikov in ležalnikov, drugi pa so dodali, da ni nič narobe, če si čas, medtem ko se čakaš na obravnavo, raje krajšajo s knjigo kot z brskanjem po družabnih omrežjih.