UKC: Samo zaradi covida odsotnih 342 zaposlenih, to je kar 145 več kot v torek

Strahovi, da bi se omikron pri nas tako razširil, da bi bilo lahko ogroženo delovanje družbe, se uresničujejo. Danes je po ocenah Nijz pri nas že več kot 45 tisoč aktivnih primerov, kar pomeni, da je prav toliko ljudi tudi v izolaciji. Koliko jih je v karanteni, ni znano.

Da je stanje resno in da imajo težave s kadrom, so opozarjali že včeraj tudi zaposleni v našem največjem kliničnem centru. V torek je bilo zaradi okužbe s koronavirusom bolniško odsotnih 165 zaposlenih, v karanteni pa 132 zaposlenih. Danes je ta številka poskočila na 342 odsotnih zaradi covida, kar je 145 več kot včeraj.

V UKC Ljubljana so zato sprejeli odločitev, da prehajajo v tretjo fazo organizacije dela. Kaj to pomeni? Da zaposleni, ki so bili v tveganem stiku in nimajo znakov bolezni, ne bodo v karanteni, ampak bodo delali pod določenimi pogoji, so sporočili na twitterju.