S težavo in deloma nerazumljivo je 30-letni Marijo Grbić, sedeč na invalidskem vozičku, v sodni dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča izpovedoval, kako se mu je življenje po »nenujnem, a potrebnem« operativnem posegu na glavi čez noč spremenilo. »Aprila 2021 sem bil hospitaliziran, zdravnik specializant Tomislav Felbabić mi je povedal, da je operacija rutinska, da bom v petih dneh doma,« je uvodoma dejal mladenič, ki je med svojim delom geodeta opazil, da ima težave z ravnotežjem in račkasto hojo, kar so sprva pripisovali njegovi preveliki teži. Pojavile so se leta 2020, ko je prebolel plju...