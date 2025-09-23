  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

ZGODOVINSKI MEJNIK

UKC Ljubljana: prva robotska presaditev ledvice, 40-letnemu sinu jo je darovala mama

Transplantacij z živim darovalcem je sicer malo, manj kot pet na leto. Letno sicer opravijo od 50 do 60 presaditev ledvic.
 FOTO: Blaž Samec

 FOTO: Blaž Samec

Jernej Kaloh in njegova mama Milena Višnei. FOTO: Ukc Ljubljana

Jernej Kaloh in njegova mama Milena Višnei. FOTO: Ukc Ljubljana

 FOTO: Blaž Samec

 FOTO: Blaž Samec

 FOTO: Blaž Samec

 FOTO: Blaž Samec

 FOTO: Blaž Samec
Jernej Kaloh in njegova mama Milena Višnei. FOTO: Ukc Ljubljana
 FOTO: Blaž Samec
 FOTO: Blaž Samec
STA, N. Č.
 23. 9. 2025 | 15:05
A+A-

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so junija izvedli prvo robotsko asistirano presaditev ledvice z živim darovalcem oziroma darovalko. 40-letnemu sinu je ledvico darovala njegova mama. Strokovnjaki so poudarili, da gre za izjemen mejnik tudi širše, saj je bila tovrstna operacija prva tudi v prostoru nekdanje Jugoslavije.

Urolog in vodja operacijskega tima Simon Hawlina je pojasnil, da gre pri robotsko asistirani presaditvi za manj invazivno kirurgijo z manj zapleti, bolnik pa ima po njej manj bolečin in hitreje okreva. Operacija sinhrono poteka v dveh operacijskih dvoranah pri dveh osebah, z dvema kirurškima in anesteziološkima ekipama.

Jernej Kaloh in njegova mama Milena Višnei. FOTO: Ukc Ljubljana
Jernej Kaloh in njegova mama Milena Višnei. FOTO: Ukc Ljubljana

Urolog Uroš Fekonja je povedal, da se poseg začne z odvzemom ledvice iz telesa darovalca. Ta poseg opravijo laparoskopsko, kar za darovalca pomeni manj možnosti za krvavitev med posegom, manj pooperativnih bolečin in hitrejše okrevanje. »Ledvico pripravimo že v trebušni votlini, odstranimo maščevje in pripravimo žilje. Med tem je ledvica še zmeraj prekrvljena, nato pa razmaknemo mišičevje, ledvico namestimo v vrečko, prekinemo žilje in jo nato v dveh do treh minutah pripravimo za nadaljnji postopek,« je opisal.

Poudaril je, da je celotna transplantacija zelo kompleksna in zahteva veliko koordinacije med vsemi člani tima, velik pa je tudi psihološki pritisk. »Sploh, ker delamo z dajalcem, ki je bil iz altruističnih razlogov pripravljen deliti ledvico s svojim bližnjim. To je povsem zdrava oseba, pri kateri se med samim operativnim posegom ne sme absolutno nič zgoditi,« je dodal Fekonja.

 FOTO: Blaž Samec
 FOTO: Blaž Samec

Hawlina je dodal, da se ledvica iz ene operacijske dvorane prenese v drugo, kjer jo pripravijo na všitje. Kasneje jo vstavijo v trebuh, žile z robotom našijejo in vzpostavijo prekrvavitev, da organ začne delovati, ter všijejo sečevod. »Vse je šlo tako kot mora, presadek je začel zelo hitro delovati. Biomarker, ki govori, kako ledvica deluje, se je v nekaj dneh spustil in bolnik ni več potreboval dialize,« je povedal.

Predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo in vodja centra za transplantacijo ledvic interne klinike UKC Ljubljana Miha Arnol je pojasnil, da ima pacient, ki mu odpovejo ledvice, možnost dializnega zdravljenja ali transplantacije. »Transplantacija je tista, ki predstavlja idealen način zdravljenja, ker dejansko podaljša preživetje pacientu v primerjavi z dializo in izboljša kakovost življenja,« je povedal. Presaditev ledvice živega darovalca pa v primerjavi s presaditvijo umrlega darovalca še dodatno podaljša preživetje presajeni ledvici in bolniku.

 FOTO: Blaž Samec
 FOTO: Blaž Samec

Strokovni direktor kirurške klinike in vodja transplantacijskega centra UKC Ljubljana Ivan Kneževič je poudaril, da uspešna presaditev predstavlja zelo pomemben mejnik v razvoju translacijske kirurgije ter utrjuje vlogo UKC Ljubljana kot vodilnega centra na področju sodobne medicinske tehnologije v širši regiji.

Dobili nov robotski sistem

V UKC Ljubljana načrtujejo, da bodo v kratkem dobili nov robotski sistem, razpis je trenutno v teku. Po besedah Kneževiča bo omogočil hiter razvoj tudi na drugih kirurških področjih ter dodatno okrepil možnosti za izvajanje minimalnih invazivnih pristopov, ki bolnikom prinašajo manj bolečin, krajše okrevanje ter boljše dolgoročne rezultate.

Transplantacij z živim darovalcem je sicer malo, manj kot pet na leto. Letno sicer opravijo od 50 do 60 presaditev ledvic. Predstojnik kliničnega oddelka za urologijo kirurške klinike Tomaž Smrkolj je dejal, da je transplantacija z živim darovalcem pomembna in uspešna tudi, ker je veliko hitrejša. Pri njej gre za prenos v sosednjo operacijsko dvorano, pri umrlih darovalcih pa so omejeni s transportnimi sredstvi.

»Če je tukaj ledvica zunaj telesa eno uro, je povprečen čas, ko je ledvica zunaj telesa, pri umrlih darovalcih 24 ur,« je dodal Arnol. Ob tem pri ledvici živega darovalca vedo, da je darovalec zdrav, pri umrlih pa je kakovost organa bistveno slabša. V tem primeru je bile prednost tudi, da sta darovalka in prejemnik v sorodu, kar je pomembno pri tkivnem ujemanju.

Več iz teme

presaditevledvicaUKC Ljubljanaledviceoperacija
ZADNJE NOVICE
15:45
Novice  |  Svet
NA PRAGU TRETJE SVETOVNE VOJNE?

Evropa na robu vojne? Poljska obljublja: Sestrelili bomo ruska letala!

Poljska je napovedala, da bo brez dvoma sestrelila ruska letala, kar bi lahko sprožilo tretjo svetovno vojno.
23. 9. 2025 | 15:45
15:40
Kronika  |  Na tujem
VELIK PREMIK

Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

Nacionalni center za kriminalistično forenziko je potrdil vse sledi in priče v primeru, ki je pretresel Balkan.
23. 9. 2025 | 15:40
15:25
Premium
Suzy
POLNILA SI JE BATERIJE

Maja Keuc v Toskani: Popolna dežela, če odšteješ voznike (Suzy)

Italija je skoraj njena dušna dežela, se šali pevka, ki je po polnem obdobju koncertiranja spet skočila čez mejo na dobro hrano, sanjske razglede in osvežilne napitke v senci cipres.
23. 9. 2025 | 15:25
15:22
Kronika  |  Na tujem
POD VODO

Panika pri Milanu: poplave ujele turiste, mati z dojenčkom splezala na avto

Mestne oblasti prebivalce in obiskovalce opozarjajo, naj se izogibajo rekam, parkom in zelenicam.
23. 9. 2025 | 15:22
15:20
Bulvar  |  Domači trači
VSE JE ENKRAT PRVIČ

Natalija Verboten razvnela oboževalce s fotografijo: Je prepovedano osebam, mlajšim od 18 let! (FOTO)

Priznala je, da se tako pozno septembra še ni kopala v morju.
23. 9. 2025 | 15:20
15:10
Bulvar  |  Tuji trači
OKTOBRA

Ob izidu albuma Taylor Swift pripravlja veliko zabavo. Tudi pri nas?

V več tisoč kinematografih po vsem svetu bodo predvajali 89-minutni film.
23. 9. 2025 | 15:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako nevaren je zrak v vašem domu?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Do cenejše elektrike po akcijskih cenah

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Kako do doživljenjske licence

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Z nakupovanjem tukaj boste letno prihranili več 100 evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Čas teče, klub računa nanjo, zdravje ne more čakati

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Mrzli dnevi, vroči toni: prihaja dogodek, ki bo zaznamoval to zimo

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Zala Djurić v obleki iz piva? Da, in izgledala je fantastično!

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

»Glede tega bi lahko napisal knjigo« (video)

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki