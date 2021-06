UKC Ljubljana proslavlja konec epidemije: kaj to pomeni za čakalne vrste?

Zvišali urne postavke za študente

Še vedno dodatki za tiste, ki bodo delali s covidnimi bolniki

V UKC Ljubljana je trenutno na covidnih oddelkih še 72 bolnikov, od tega 20 na intenzivni negi. Kot je ob koncu epidemije covida-19 za primerjavo povedal v. d. generalnega direktorja UKC, so jih na višku epidemije konec novembra zdravili 352, od tega 69 na intenzivni negi. Veseli ga, da bodo zdaj le nekoliko zadihali.Golobič je povedal, da je bilo covidno delovišče za njih velik požiralnik kadra, ki ga niso mogli zagotoviti na trgu dela, pač pa so ga bili prisiljeni vzeti z drugih klinik, te pa zaradi tega niso mogle v celoti izvajati svojega programa.Kljub epidemiji so na največjih po njegovih besedah uspeli realizirati prek 80 odstotkov programa. »Računamo, da bi z umirjanjem epidemije in po obdobju dopustov jeseni lahko stvari organizirali tako, da bi dosegali več kot stoodstotno realizacijo in bi hkrati lahko odpravljali čakalne vrste,« je dejal prvi mož Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.Kot je pripomnil, so težave s kadrom delno tudi sistemske, saj so povezane s sistemom plač v javnem sektorju. Med drugim pa so razpisali štipendijsko shemo, povišali zneske štipendij in urne postavke za delo študentov ter delo po podjemnih pogodbah, zato Golobič upa, da bodo sčasoma na trgu našli nekaj novega kadra.Ob tem je postregel še z dobro novico, da je vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prav danes potrdila sredstva za energetsko obnovo v vrednosti 50 milijonov evrov, ki vključuje novo notranjo opremo, pa tudi za prezračevanje in klimatizacijo, kar pomeni, da bo letos najverjetneje še zadnje poletje, ko bodo morali njihovi bolniki trpeti zaradi vročine.Golobič je še dodal, da je ponosen na vse sodelavce, ki so se v času epidemije izkazali. Verjame, da bodo še naprej prakticirali nekatere nove dobre navade, ki so se jih navzeli v tem času. Sicer pa bo s formalnim koncem epidemije konec tudi podlage za nekatere dodatke zaposlenim, tako da bodo ti poslej upravičeni le za tiste, ki bodo neposredno delali s covidnimi bolniki. Za nazaj so bili vsi dodatki izplačani, z izjemo maja in polovico junija.Sicer pa se s koncem epidemije organizacijsko pri njih veliko ne bo spremenilo. Za zdaj je dilema delno v tem, ali bodo vstopne točke še naprej nadzorovali na isti način kot zdaj, ali pa bo prišlo tu do kakšnega sproščanja. »Zagotovo še ne takoj, saj bodo nekateri ukrepi za preprečevanje okužb z novim koronavirusom še naprej veljali,« je še dejal.