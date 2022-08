UKC Ljubljana miri: nepooblaščene osebe ne morejo vstopati v informacijski center

V UKC Ljubljana je v teku več aktivnosti za nadgradnjo upravljanja in varovanja podatkov v informacijskih sistemih. Ob tem zavračajo očitke portala Necenzurirano, da je dostop do informacijskega centra UKC skoraj neoviran: »Zagotavljamo, da dostop do informacijskega centra nikakor ni neoviran in da nepooblaščene osebe ne morejo vstopati vanj.«

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so inšpektorji vladnega urada za informacijsko varnost po poročanju portala v nadzoru preverjali, kako so varovani prostori glavne stavbe UKC, v kateri so nameščeni ključni krmilni in nadzorni informacijski sistemi.

Nadzor še poteka

Uradnih informacij o nadzoru ni mogoče dobiti, saj še ni končan. Po neuradnih informacijah portala pa so inšpektorji opozorili na tveganje nepooblaščenega vdora v informacijski center, ki bi moral biti najbolj varovani del stavbe, pa tudi na pomanjkljive ukrepe pri zagotavljanju požarne in poplavne varnosti.

Med drugim naj bi bilo tako do informacijskega centra v kletnih prostorih UKC mogoče dostopati skoraj nemoteno. V UKC Ljubljana očitke zavračajo. Ko so sporočili za STA, neuradnih informacij ne komentirajo, a zagotavljajo, da dostop do informacijskega centra ni neoviran in da nepooblaščene osebe vanj ne morejo vstopati.

Ob tem so zapisali, da je v UKC Ljubljana v teku več aktivnosti na področju sistema upravljanja in varovanja podatkov v informacijskih sistemih, med drugim tudi nadgradnja upravljanja informacijskih tveganj, pa tudi skrb za kibernetsko varnost.