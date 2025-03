Ujme in podlubniki ogrožajo gozdove

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) bo organizirala že 6. vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove 2025. Tradicionalna in tudi največja slovenska prostovoljska akcija sajenja bo v soboto, 5. aprila 2025, med 9. in 12. uro. Združila bo prostovoljce, ki bodo s skupnimi močmi prispevali k obnovi poškodovanih gozdov in s tem ohranjanju slovenskega gozdnega bogastva.

V akciji Pomladimo gozdove 2025 bo na petih lokacijah posajenih okoli 7000 sadik sedmih avtohtonih drevesnih vrst, in sicer v Željnah pri Kočevju, Starem Gradu pri Otočcu, Uncu, Kidričevem in Mošah pri Medvodah.

Glavni cilj je ozaveščati javnost o pomenu ohranitve gozdov in narave. FOTO: Zavod za gozdove

Zaradi podnebnih sprememb lahko pričakujemo še pogostejše težave.

Sadnja sadik gozdnega drevja je sicer nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci morajo obvezno s seboj prinesti orodje – rovnico, kramp ali motiko. Prostovoljci potrebujejo še zaščitne (vrtnarske) rokavice in primerno terensko obutev. Najlažje bo, če sadimo v paru, tako da imata lahko dva prostovoljca skupaj eno orodje. Na deloviščih bodo udeležence pričakali gozdarji SiDG in Zavoda za gozdove Slovenije ter izvedli demonstracijo pravilnega sajenja in ponudili strokovno pomoč.

Obnavljanje in pomlajevanje

Glavni cilj akcije Pomladimo gozdove je ozaveščati javnost o pomenu ohranitve gozdov in narave. Do povrnitve kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko pridemo le ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše javnosti. Gozdne površine, na katerih bodo sadili v akciji Pomladimo gozdove 2025, so v zadnjih letih prizadele ujme. Dodatno pa so bile površine poškodovane še zaradi napadov podlubnikov.

7000 sadik nameravajo posaditi.

»Slovenski gozdovi se vse pogosteje soočajo s ponavljajočimi se naravnimi ujmami in širjenjem podlubnikov, kar je postalo že stalnica,« so povedali v SiDG. »Zaradi podnebnih sprememb lahko pričakujemo še pogostejše tovrstne težave. Na območjih, kjer je naravna obnova otežena zaradi ujm in napadov podlubnikov, se izvaja umetna obnova s sadnjo ali setvijo. Prav tako se umetno obnavlja tam, kjer želimo izboljšati drevesno sestavo in jo prilagoditi rastišču. Kljub temu se večina slovenskih gozdov – približno 90 odstotkov – obnavlja sonaravno, torej po naravni poti. Tudi tam, kjer je potrebna sadnja, se uporablja le avtohtoni in rastišču prilagojen sadilni material.«

Organizatorji načrtujejo, da bodo posadili okoli 7000 sadik gradna, divje češnje, smreke, gorskega javorja, bukve, macesna in doba.

»Od sredine leta 2016, ko je bila ustanovljena družba SiDG, do konca leta 2024 smo v državnih gozdovih posadili že več kot štiri milijone sadik na 1800 hektarjih gozdnih površin. Zaradi večjih ujm smo jih največ posadili v letih 2019 (650.000) in 2020 (880.000). Lani smo posadili več kot 322.000 sadik, posejali smo tudi rekordno količino semena, več kot 1700 kg. Načrti za letos so znova zelo ambiciozni, in sicer sadnja na več kot 190 hektarjih, posaditi nameravamo več kot 440.000 sadik,« so še povedali v SiDG.