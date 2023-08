Ujetih preko 600 tujcev, pod vodo tudi več domov za starejše

Petkovo deževje je obilico težav povzročilo tudi domovom za starejše. Največ težav imajo zaradi poplavljenih poslopij, motene preskrbe z elektriko in vodo, otežene dostave hrane ter nedostopnosti zaposlenih do delovnih mest. Po vsej državi imajo težave tudi pri izvajanju storitve pomoči na domu, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

Zaposleni ne morejo na delo

O poplavljenih poslopjih poročajo iz domov starejših v Mengšu, Trzinu, Medvodah in Kranju ter iz Centra slepih in slabovidnih Škofja Loka. Poplavilo je delavnico varstveno-delovnega centra Ince v Mostah ter prostore varstveno-delovnih centrov Jesenice in Saša v Mozirju. V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica se je zrušil strop, poškodovanih ni bilo.

S težavami pri preskrbi s pitno vodo se soočajo predvsem v radovljiškem domu starejših, brez elektrike so bili v petek zvečer v Domu Na Fari. Dom starejših na Prevaljah in druge ustanove s Koroške so ostali tudi brez dostopa do pitne vode in brez cestne povezave za dostavo zalog hrane. Kakšno je stanje v ustanovah v občini Črna na Koroškem, na ministrstvu v petek zvečer še niso vedeli, saj do poznega večera še niso uspeli vzpostaviti telefonskega stika. Ta občina je bila sicer cel dan nedostopna tudi za interventne službe.

Več domov se je soočilo s pomanjkanjem zaposlenih, saj ti zaradi razmer na cestah niso imeli oziroma ponekod še nimajo dostopa do delovnih mest. O tem izzivu poročajo predvsem iz domov za starejše v Posavju, saj ni mogoče prečkanje mostov z dolenjske in zasavske smeri.

Več socialno-varstvenih zavodov, ki jih ujma ni prizadela, je ponudilo svoje prostore in infrastrukturo drugim organizacijam in ogroženim skupinam. Pri tem na ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo, da govorice o nujnosti premeščanja stanovalk in stanovalcev iz večjega števila domov starejših na druge lokacije po do sedaj zbranih informacijah ne držijo.

Minister Simon Maljevac je povedal, da so z ekipo vzpostavili sistem, ki nudi 24-urno pomoč in podporo organizacijam v socialnem varstvu, tesen stik z vsemi izvajalci na terenu pa omogoča hitro komunikacijo in posredovanje, kjer je potrebno. "Čaka nas naporen vikend, a vse kaže, da bomo skupaj v dobro povezani javni mreži zmogli prebroditi najhuje," je še zapisal v sporočilu za javnost.

Ujeti tujci

Uprava RS za zaščito in reševanje pa medtem poroča, da so v času neurja, je bilo na območju občine Hrastnik zabeleženih 10 dogodkov. Na kraju so posredovale 4 gasilske enote GZ Hrastnik, ki so nameščale protipoplavne vreče, odstranjevale naplavine, čistile propuste ter umikale vozila. Zaradi zaprtih cest je na območju ostalo ujetih 150 tujcev, ki so jih namestili po okoliških planinskih domovih.

Včeraj od 11:00 so na območju Trbovlje zabeležili več prijav dogodkov. Aktivirali so PGD Trbovlje-mesto, ki so pokrili zemeljski plaz pokrili s folijo, ki je ogrožal stanovanjsko hišo, v nakupovalnem centru, kjer je voda tekla v objekt očistili prepuste in obvestili vzdrževalno službo ter zavarovali kraj razlitja Save na regionalni cesti Trbovlje - Zagorje. Nudili pomoč pri vzpostavitvi začasne namestitve v dvorani Polaj za 230 tujcev, ki so ostali ujeti na območju občine Trbovlje zaradi neprevoznih cest v sosednjih regijah.

Zaradi močnega deževja so v občini Zagorje ob Savi pa so bili aktivirani gasilci PGD Zagorje-mesto, Loke, Izlake in Šentlambert, ki so polnili protipoplavne vreče, jih namestili v Mošeniku kjer reka Sava ogrožala stanovanjske hiše, prav tako so jih namestili pred domom starejših občanov in lekarno Izlake. Zaradi zaprtih cest je na območju ostalo ujetih 243 tujcev, ki so začasno nameščeni v telovadnici OŠ in gasilskem domu v Zagorju ob Savi.