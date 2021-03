Ujeta jamarja rešili podhlajena

Na južnih obronkih Vipavske doline se na pobočjih planote Planina, kjer leži tudi istoimenska vas, nad zemljo razprostirajo številni vinogradi, pod površjem pa je vse polno jam, brezen, globeli in ponikalnic. Legenda govori, da sta se nekoč hlapec in dekla s Planine peljala na vozu sena, ko se je vdrla zemlja in požrla oba z volom vred. Nikoli več ju nihče ni videl. Bruno Bajc, presrečen, da so ju tako hitro rešili iz ujetništva v podzemlju. FOTO: Boris Poljšak Mnogo več sreče kot nesrečnika iz ljudskih pripovedk sta imela v nedeljo 58-letni Bruno Bajc in 52-letni Toni Košuta, oba domačina in ...