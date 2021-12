Ujemi in spusti

V okviru Ribiške družine Murska Sobota zelo uspešno in delovno deluje kraparska sekcija, ki jo vodi novi predsednik Timi Bencak. Ob gramoznici v Krogu pri Murski Soboti so pripravili zadnje letošnje kraparsko druženje v sicer uspešnem letu.

20 rib je tehtalo 182 kil.

Lepo jesensko vreme, dobra družba in borbenost ribičev so obetali, čeprav je druženje potekalo v mehurčkih. Sodelovalo je sedem ekip s po dvema članoma. Ujeli so 20 različnih sladkovodnih rib s skupno težo 182 kilogramov. Na trnek ribiške palice je največjo ujel Aleš Marzel, tehtala pa je 18,3 kg. Prvo mesto je zasedla ekipa Ct Hajbana, drugo CT BGMS, tretje pa Pepi Team.

Zmagovalna ekipa Fotografiji: Jože Žerdin

Vse ujete ribe so na koncu vrnili v vodo. Da je kraparsko druženje uspelo, so jim pri organizaciji priskočili na pomoč številni sponzorji in donatorji, ki so njihovi zvesti spremljevalci in podporniki v skrbi za čisto naravo in ribji zarod. Kot nam je ob koncu druženja povedal novi predsednik kraparske sekcije Timi Bencak, ki je v organizacijo vložil ves svoj trud, znanje in prosti čas, so se ribiči imeli prelepo.