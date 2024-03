Ujela brezdomca pred prestižno trgovino v Ljubljani: »Migranti so v azilnih domovih ...«

»Ko sem pred 35 leti prišla v Ljubljano, so bili takšni prizori nepredstavljivi. Zdaj jih bo vedno več. Nanje se ne smemo navaditi, ker to ni normalno«, je na omrežju X zapisala nekdanja novinarka RTV Slovenija in Dela Polona Frelih.

Objavila je fotografijo brezdomca, ki spi pred vhodom prestižne trgovine z oblačili v središču Ljubljane. Pod objavo se je zvrstilo več komentarjev, nekateri so tako menili, da ne gre za brezdomca, pač pa migranta. A Frelihova je pomisleke zavrnila: »To ni noben migrant. Migranti so nastanjeni v azilnih domovih, Ukrajinci pa si celo lahko privoščijo visoke najemnine in živijo v najetih stanovanjih.«