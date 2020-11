Ugrabitev, ki je pretresla Slovenijo: storilec pojasnil, zakaj so ugrabili Miroslava

Pred letom in pol so trije prebežniki v Beli krajini ugrabili starejšega domačina in ga zvezanega v prtljažniku odpeljali proti italijanski meji. V Sežani so ga izpustili in zbežali v Italijo, kjer so jih policisti v sodelovanju z italijanskimi kolegi prijeli. Gre za Maročana in dva Alžirca, ki jih je policija obravnavala že dober teden prej in jih vrnila na Hrvaško. Eden od njih je zdaj na facebooku zapisal svojo plat zgodbe. Svojega dejanja ne zanika, a pojasni okoliščine, v katerem se je incident zgodil.V zapisu Opravičilo Sloveniji je 27-letni Alžirecpravi, da je »mnogokrat poskušal vstopiti v Slovenijo. Enkrat mi je celo uspelo, a so me vrnili nazaj. Hrvaška policija me je vrnila nazaj v Bosno devetkrat. Vsakokrat so me obravnavali, kot da sem žival. Slekli so me, me močno udarjali in uničili telefon. Devetkrat«.Preden so štirje kolegi prišli iz Bosne do Bele krajine so pet dni hodili po gozdu, tri dni od tega v dežju. Zmanjkalo jim je hrane, eden od prijateljev pa je komaj še hodil. »Bili smo pod velikim stresom in nismo vedeli, kaj naj storimo. Ko smo naposled vstopili v Slovenijo smo zagledali avto, poleg pa starejšega gospoda. Bili smo pod velikim stresom in smo le razmišljali o tem, kako čimprej zapustiti mejo, da nas ne vidijo in tako spet vrnejo nazaj v roke hrvaške policije. «Gospoda so prosili, če jih pelje do azilnega doma v Ljubljani in mu ponudili 60 evrov, a je ta ponudbo zavrnil, saj ni želel imeti težav s policijo, je navedel Omar. »Odločili smo se, da kar vzamemo njegov avto, saj smo bili v paniki. Nato smo pomislili, da morda ni dobro, da možakarja pustimo samega, kaj če se mu kaj zgodi, in ne bo mogel priti do doma brez avta. Če bi se mu kaj zgodilo, bi bil v težavah tako on kot mi. Zato smo se odločili, da ga vzamemo s sabo, da se potem on sam odpelje domov, ko bomo prispeli v Ljubljano.«Omar pravi, da je bilo možakarja strah, ko so mu omenili, da gre v prtljažnik, a kot pravi, ga niso poškodovali ali ranili.Na poti so si premislili in namesto proti Ljubljani z vožnjo nadaljevali v Italijo. Malo pred mejo so avtomobil zaustavili, možakarju vrnili avtomobil in ključe in se mu opravičili. Kmalu zatem jih je ujela policija in pristali so v zaporu, kjer je odsedel leto dni in pet mesecev, zdaj pa je v Centru za tujce v Postojni.Preberite tudi: Miroslav (79) po ugrabitvi toži državo »Vse že načenja moje duševno zdravje. Preveč skrbi imam. Doma v Alžiriji imam mamo in tri mlajše brate. Sem najstarejši sin, zato je moja dolžnost, da poskrbim zanje. A od takrat, ko sem zapustil dom, zame ni bilo drugega kot težave./.../Nisem kriminalec. Sem le pobegnil pred težavami v svoji domovini. Želim si živeti kot običajen človek in zaslužiti denar za mamo in brate. Doslej te možnosti nisem imel.«Omar je v zapisu še izkoristil priložnost in se opravičil možakarjuza ugrabitev. Ugrabljeni je maja 2019 povedal, da se je vse zgodilo, ko je delal na vinogradu in da so ga štirje moški zvezali in strpali v prtljažnik avtomobila. Vzeli so mu ključe in vozili več ur.