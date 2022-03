Ko takole opazujemo kostanjeviški prforcenhaus, se nam kar sama vsiljuje primerjava z Rusi. Saj razumemo, da so na pustno nedeljo prevzeli oblast v domači Kostanjevici na Krki, kjer so začasno zamenjali župana Ladka Petretiča, nekaj povsem novega pa je, da so na pustni torek posegli celo k sosedom Šentjernejčanom. Kar nenapovedano so obiskali občinske prostore in ugrabili prvo damo prforcenhausa Andrejo Lisec.

Na ponedeljkovem spontanem občnem zboru so namreč prforcenhausarji dobili novega predsednika. Damjana Staniča, ki je po sili razmer predsedniško krono nosil kar dve leti, je zdaj zamenjal novi predsednik prforcenhausa, to je postal domačin Boštjan Punčuh. In ker njegova sopotnica Andreja Lisec dela na občini Šentjernej, so se pač šelmarji, sicer precej utrujeni od ponedeljkovega občnega zbora, domislili in prišli ponjo.

Ob prevzemu oblasti oziroma ugrabitvi prve dame še ena skupinska FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Kostanjevičani so bili pri sosedih lepo sprejeti, nad obiskom je bil presenečen tudi župan občine Šentjernej Jože Simončič, ki je bil zadovoljen, ker so Kostanjevičani, očitno željni oblasti kar na dveh stolčkih, pozabili svojo zastavo, ki bi jo drugače izobesili pred občino. O dobrososedskih odnosih med obema občinama sicer govori tudi dejstvo, da imajo tako eni kot drugi v času pusta pri sosedih svojo ambasado, nevtralno območje, kamor se lahko v primeru ogroženosti ali iz drugih razlogov zatečejo tisti, ki so se poročili v sosednjo občino.