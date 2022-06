Ugodno službeno stanovanje si je zaželelo 23 poslancev (FOTO)

Biti poslanec se sliši sanjsko. Poleg poceni kave in kosila v menzi državnega zbora uživajo še številne druge ugodnosti. Upravičeni so do pavšala za stroške, ki so povezani z delom v njihovi volilni enoti, ti znašajo od 500 do 800 evrov, višina je odvisna tega, kako je oddaljeno poslančevo stalno prebivališče od sedeža DZ in do dodatnih 180 evrov mesečno za delovanje poslanske pisarne, ki pa jih DZ nakaže najemodajalcu.

Poslansko stanovanje leta 2018 FOTO: Suhadolnik Jože

Poslanci, ki so več kot 60 kilometrov oddaljeni od državnega zbora pa so upravičeni tudi do službenih stanovanj. Poslancem je na voljo 49 službenih stanovanj, ki pa imajo seveda neprofitno najemnino. Stanovanja so velika od 19,44 do 68,92 kvadratnih metrov, večina stanovanj pa ima parkirni prostor.

Neprofitna stanovanja za poslance

V tem sklicu si je poslansko stanovanje zaželelo 23 poslank in poslancev. O njihovih vlogah in dodelitvi teh stanovanj bo odločala mandatno-volilna komisija. Stanovanja, ki bodo ostala nezasedena jih lahko mandatno-volilna komisija odda prosilcu v najem tudi brez objave razpisa. Poslanec lahko torej najemno stanovanje vrne tudi pred iztekom mandata. Za službeno stanovanje pa lahko zaprosi tudi med mandatom in mu je dodeljeno, v kolikor je prazno na razpolago.

Najemnina za službena stanovanje je določena v skladu s predpisano metodologijo za neprofitna stanovanja. V prejšnjih letih je znašala med v preteklosti pa je znašala med 90 in 300 evri mesečno.

Najemniki pa plačujejo tudi obrabnino opreme v višini 25 odstotkov najemnine za stanovanje za opremo stanovanja, pri kateri se tudi upošteva starost in obrabljeno pohištvo. Najemnik je dolžan tudi plačevati elektriko, vodo, ogrevanje, telekomunikacijske stroške in druge individualne stroške ter stroške v zvezi z obratovanjem skupnih prostorov, delov, objektov in naprav v stanovanjski hiši po izstavljenih obračunih.