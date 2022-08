Ugodni pogoji: mladim družinam ponujajo starejše hiše

Ob vse večjem pomanjkanju stanovanj za mlade družine, ne le v največjih slovenskih mestih, temveč tudi v manjših mestih in vaseh po državi, se v lokalnih skupnostih poskušajo na različne načine lotevati reševanja teh problemov.

Ker se zavedajo, da mlade družine v Sloveniji izjemno težko pridejo do lastniškega stanovanja, jim na pomoč želijo priskočiti tudi na Inštitutu Back To The Village s projektom Hiše za mlade družine. Za to so nemudoma postali zainteresirani tudi v lendavski občini. Nameravali so biti zraven pri ideji inštituta, ki zajema naselje s 50 montažnimi hišami v velikosti od 65 kvadratnih metrov, ki bi jih lahko kupile mlade družine po ceni približno 50.000 evrov za hišo ...

Prednost pri nakupu imajo mlade družine.

A to ni vse, kajti občina Lendava zdaj mladim družinam prodaja nekaj starejših hiš z zemljišči po vaseh in nekaj parcel v samem mestu Lendava, ob tem pa jim bo pri plačilu kupnine pomagala s subvencijo, namenjeno reševanju prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin v občini. Kot poudarjajo v tamkajšnji lokalni skupnosti, tudi na tak način želijo zaustaviti negativne demografske trende na svojem območju.

Potrebne temeljite obnove

Gre za nov in vsekakor dober pristop pri reševanju problema starih hiš, ki so prešle v last lokalne skupnosti in po večini nenaseljene propadajo, po mnenju poznavalcev stanovanjskih vprašanj pa je ta model zelo dober tudi za reševanje stanovanjskega problema. Hiše stojijo v Čentibi, Dolgi vasi, Mostju in Petišovcih, cene s pripadajočim zemljiščem se gibljejo med 14 in 23 tisočaki.

So sicer v slabem stanju in neprimerne za bivanje, kar pomeni, da jih je treba generalno prenoviti, a je cena vseeno ugodna. Podobna je cena za ustrezne parcele v mestu Lendava, ki ležijo na zahodnem robu Slomškovega naselja. Čeprav morda vsi kriteriji pri točkovanju za izbiro upravičencev po razpisu glede na položaj mladih niso izbrani najbolj ustrezno. Prednost namreč razpis daje mladim družinam z enim otrokom ali več, mladim, zaposlenim v deficitarnih poklicih, z zaposlitvami za nedoločen čas in tistim, ki zdaj živijo bližje prodajani nepremičnini. Vloge bodo na občinski upravi zbirali do vključno 2. septembra.

Hiše stojijo v Čentibi, Dolgi vasi, Mostju in Petišovcih, cene s pripadajočim zemljiščem se gibljejo med 14 in 23 tisočaki.

Izbrancem oziroma upravičencem bo občina sofinancirala do dve tretjini kupnine. Nepremičnine, ki se prodajajo z razpisom, so predstavljene v katalogu, ki ga je občina pripravila za ta namen.