Ugodna in dostopna posojila

Poslanstvo SID banke je ustvarjanje dolgoročnih in širših družbenih koristi, kar dosega z dopolnjevanjem ponudbe poslovnih bank, razvojem in izvajanjem finančnih in zavarovalnih storitev, ki odpravljajo tržne pomanjkljivosti. Financiranje je tako mogoče neposredno pri SID banki kot tudi posredno, preko sodelujočih finančnih institucij, kot so poslovne banke, hranilnice in skladi, ki uporabljajo instrumente SID banke. SID banka bo tudi v letu 2024 izvajala že uveljavljene programe financiranja, ki podjetjem zagotavljajo ugodna posojila, hkrati pa bo aktivno vpeljevala nove programe posrednega in neposrednega financiranja, ki bodo prilagojeni potrebam gospodarstva. Cilj vseh programov ostaja spodbujanje rasti in trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva, pri čemer je poudarek na zelenem prehodu in digitalni preobrazbi.

