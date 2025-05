Slovenski strokovnjak za mednarodno pravo: Jutri se bo v Ljubljani spet hlipalo za ljubljenim teroristom, zločincem, diktatorjem ...

Dr. Miha Pogačnik je slovenski strokovnjak za mednarodno pravo, opravljal je tudi funkcijo visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo, več let vodil pogajanja o meji z Republiko Hrvaško in parafiral sporazum Drnovšek-Račan. Zadnje čase je tudi zelo dejaven komentator na družbenih omrežjih. In seveda ni mogel mimo jutrišnje nedelje.

Miha Pogačnik. FOTO: Samec Blaž

Pred 45 leti ...

4 maja bo minilo namreč 45 let od smrti nekdanjega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Tito je umrl v Ljubljani 4. maja 1980 zaradi gangrene, le tri dni pred 88. rojstnim dnevom.

In Pogačnik je takole pogledal v prihodnost: »Jutri se bo v Ljubljani spet hlipalo za ljubljenim teroristom, zločincem, diktatorjem,... Letos še posebej otožno, ko so dokumenti CIA odkrili, da je bil Rus«.

Josip Broz Tito. FOTO: Arhiv S. N.

