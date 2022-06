Ugibanj je konec: Krek razkril, kaj bo storil

Po poročanju nekaterih medijev Milan Krek zapušča položaj direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), o čemer naj bi že obvestil vodilne uslužbence NIJZ. Odločitev naj bi sprejel po četrtkovem sestanku z novim ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom. Na NIJZ so pojasnili, da Krek odstopne izjave ni podal, Krek pa je za Delo pojasnil, da ne namerava odstopiti, saj naj bi to škodovalo NIJZ-ju.

Bešič Loredan je ob robu novinarske konference ob predstavitvi načrta reorganizacije ministrstva danes potrdil, da sta se s Krekom sestala v četrtek. Med drugim mu je, kot je dejal, predstavil vlogo, v katero "bodo postavili NIJZ". »Nisva pa se pogovarjala o njegovih korakih, to bi morali vprašati njega,« je dajal in dodal, da o odstopu Kreka ni obveščen.

Na vprašanje, če ga morda namerava razrešiti sam, je poudaril, da je to v pristojnosti sveta zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v katerega je vlada na prvi seji v sredo ponoči imenovala nove svoje predstavnike.

Na menjavo Kreka na čelu direktorja NIJZ so sicer konec aprila, po volitvah v DZ, kazale izjave premierja Roberta Goloba. V pogovoru za oddajo Tarča na Televiziji Slovenija je namreč namignil, kdo bi utegnil zasesti nekatera ključna mesta. Med drugim je dejal, da na čelu NIJZ znova vidi nekdanjega direktorja inštituta Ivana Eržena.

Ta je v kratkem odzivu za STA na vprašanje, ali bi bil ponovno pripravljen prevzeti to funkcijo, zapisal, da »če se bo Milan Krek odločil za odstop, je potem to ena od možnosti rešitve, vsaj začasne«.

A je Krek takrat možnost odstopa takrat zanikal. Kot je dejal, bo še naprej branil NIJZ, ker so po njegovih besedah že do sedaj nekatere politične stranke hotele in bodo očitno še naprej hotele imeti vpliv v inštitutu.