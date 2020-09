Uganete katero destinacijo v Sloveniji so označili za pravjično?

Slovenija je vse bolj priljubljena turistična destinacija. S svojim lepotami je zaslovela daleč po vsem svetu. Na portalu Euronews so izbrali peščico evropskih mest, ki bi jih lahko uvrstili med tiste pravljične, kot si jih predstavljamo v pravljicah bratov Grimm.



Njihov izbor obsega špansko vasico »vgnezdeno« med skale, Setenil de las Bodegas, slikovito vasico Alberobello v Italiji, ki očara s svojevrstno arhitekturo, Bamberg v Nemčiji, ki je od leta 1993 zapisan v Uneseco-vo zbirko svetovne dediščine, norveški Reine na otoku Lofoten (v njem živi 314 ljudi), majhno angleško vasico Castle Combe s svojimi medeno obarvanimi kamnitimi hiškami ter gorsko vasico na Veliki Planini.



Zapisalo so, da gre za eno zadnjih, tradicionalnih pastirskih vasi v Evropi. In da sodi nekje med Tolkienove in Lewis'ove zgodbe. Dodali so, da je prekrasna tako poleti kot v zimskem času pokrita z belo odejo. Predlagajo tudi, da za pravo doživetje prespite v eni izmed hišic.