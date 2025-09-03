Uf, tole Janši in Toninu ne bo všeč! Ste slišali, kaj zahteva Klakočar Zupančičeva?

Kazensko ovadbo, ki jo je opozicija vložila zoper predsednico DZ, so pristojni organi zavrgli, je danes sporočila prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič. Suma kaznivega dejanja krive ovadbe ne bo naznanila, pričakuje pa opravičilo državljanom podpisanih pod ovadbo zaradi »zavestne zlorabe pravnih instrumentov«.

Opozicijski SDS in NSi sta septembra lani policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Kot so tedaj pojasnili, je sodu izbilo dno dejstvo, da ne sklicala izredne seje DZ, ki jo je zahtevalo 23 poslank in poslancev, in s tem onemogočala parlamentarno preiskavo, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki.

Predsednica DZ Klakočar Zupančič je pred poletjem vložila uradno poizvedbo pri pristojnih organih o stanju ovadbe, ki so jo zoper njo septembra lani podali poslanci opozicijskih SDS in NSi. »Pred dnevi sem dobila uradni odgovor, da je bila kazenska ovadba v celoti zavržena, ker je pristojni organ ugotovil, da ne gre za kazniva dejanja,« je v današnji izjavi, pri kateri sta ji ob bok stopili obe podpredsednici DZ Meira Hot (SD) in Nataša Sukič (Levica), sporočila Klakočar Zupančič.

Takšen razplet je pričakovala

Sama je tak razplet pričakovala, saj je po njeni oceni ovadba »popolno pravno skropucalo« in je po njenem mnenju pisca razgalila kot »popolnega pravnega analfabeta«.

V danem primeru pa po njenem prepričanju ne gre zgolj za neznanje, pač pa za poskuse pritiska na posameznika in sistematično razvrednotenje pravnih instrumentov.

Zahteva opravičilo

Pričakuje in zahteva pa opravičilo vseh opozicijskih poslancev, podpisanih pod ovadbo. A kot je poudarila predsednica DZ, ne opravičila njej, pač pa vsem državljanom zaradi »zavestnega zlorabljanja pravnih instrumentov«. Klakočar Zupančič tako pravi, da se ne želi prenagliti pri nadaljnjih korakih, saj meni, da je med poslanci, ki so se podpisali pod ovadbo, »zagotovo kakšen, ki je sposoben opraviti samorefleksijo«.

Vse poslanke in poslance opozicije, ki so podpisali krivo ovadbo pozivam, da se javno opravičijo vsem državljankam in državljanom zaradi sistematičnega zlorabljanja pravnih institutov,

Kot je spomnila, pa so lahko nadaljnji koraki tudi na pristojnih organih, ki lahko sami začnejo postopke, če menijo, da so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja.