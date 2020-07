Uf, to se je prvič zgodilo s podporo Janševi vladi

Podpora vladi Janeza Janše je prvič v njenem mandatu padla pod 40 odstotkov, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za Pop TV izvedla Mediana. Med strankami vodi SDS, sledijo SD s precej višjo podporo kot junija, Levica in LMŠ. Delež tistih, ki podpirajo delo vlade, julija znaša 39,4 odstotka. Dela vlade ne podpira 50,4 odstotka vprašanih, medtem ko je 10,2 odstotka anketiranih neopredeljenih. Delo državnega zbora (DZ) podpira 31,4 odstotka vprašanih, ne podpira pa ga 51,5 odstotka vprašanih, 17,2 odstotka anketirancev je bilo neopredeljenih. Kako je med strankami? Med strankami še naprej vodi največja koalicijska stranka SDS, ki bi jo volilo 17,4 odstotka vprašanih (junija 16,8 odstotka). Največjo rast podpore je sicer zabeležil SD, ki bi ga volilo 12,3 odstotka anketirancev (junija 8,3 odstotka).

Manjšo rast podpore ima Levica, ki še naprej ostaja na tretjem mestu. Volilo bi jo 9,3 odstotka vprašanih, medtem ko je bila junija njena podpora 8,9-odstotna. Do zdaj vodilna opozicijska stranka LMŠ je z drugega zdrsnila na četrto mesto. Podpora ji je z 10,3 odstotka padla na 8,1 odstotka. Za njo je na lestvici NSi, ki bi ga volilo 3,8 odstotka (junija 2,8).



V spodnjem delu lestvice so še SAB z 2,4-odstotno podporo (prej 1,8 odstotka), SLS z 2,3 odstotka podpore (prej 2 odstotka), Desus z 2,3 odstotka (junija 4,5 odstotka) in SNS z 2,1-odstotno podporo (junija 3,7). Sledijo še Piratska stranka z 1,5-odstotno podporo (junija 1,6 odstotka), Zeleni Slovenije z 1,4-odstotno podporo (junija 1 odstotek) in Dobra država z 1,3-odstotno podporo (junija 0,6 odstotka). Na 13. mestu je še koalicijska stranka SMC, ki ji je podpora z 1,1 odstotka zdrsnila na 0,4 odstotka.



Skoraj vsak peti oz. 19,1 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volil, 11,3 odstotka ne bi volilo nikogar, štiri odstotke vprašanih pa ni želelo odgovoriti na vprašanje. Pahor na vrhu Na vrhu lestvice najbolj priljubljenih slovenskih politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor. Na drugem mestu je ponovno minister za zdravje Tomaž Gantar, tretje mesto pripada evropski poslanki iz NSi Ljudmili Novak. Na četrtem mestu je evropski komisar za krizno upravljanje iz Slovenije Janez Lenarčič, sledi evropska poslanka in predsedujoča SD Tanja Fajon. S tretjega na šesto mesto je padla kmetijska ministrica in predsednica Desusa Aleksandra Pivec.



Med 10 najbolj priljubljenih politikov so se uvrstili še predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin, nekdanji premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec in zunanji minister Anže Logar. Premier Janez Janša je zasedel 13. mesto, prvo deseterico pa zaključuje predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.



Anketo so izvedli na vzorcu 717 vprašanih.