Uf, ste videli, kako so poslanko Levice napičili Mladi zdravniki? (VIDEO)

Poslanka Levice Nataša Sukič se je znašla v nemilosti Mladih zdravnikov. Komaj je dobro prestala glasovanje o svojem delu podpredsednice parlamenta, je njena razprava na seji odbora za zdravstvo požela neodobravanje Mladih zdravnikov.

Zmotilo jih je dremanje

Tako so ogorčeno zapisali: »Poslanka stranke Levica brez zadržkov, sredi belega dne, omeni, da hodi v službo – dremat. In to na seji Odbora za zdravstvo – sistema, ki deluje 24/7 zato, ker tisoče medicinskih sester, zdravstvenikov, negovalk, bolničarjev, zdravnikov in drugih zaposlenih požrtvovalno in veliko dela ...«