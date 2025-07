Uf, ste videli, kako jih je Tini Gaber napel predsednik državnega sveta? (VIDEO)

DZ je na današnji izredni seji z 49 glasovi za in 10 proti vnovič potrdil novelo zakona o zaščiti živali, potem ko je državni svet nanjo v torek izglasoval odložilni veto.

Početja partnerke predsednika vlade ni vsem všeč. FOTO: Leon Vidic/delo

Medtem ko so koalicijski poslanci v razpravi pred končnim glasovanjem znova izpostavljali ključne izboljšave novele, pa so ji v opozicijski NSi odrekli podporo.

Lotrič o Gabrovi: neprimerno, da se vtika v pripravo zakonov

Še pred tem pa se je oglasil predsednik državnega sveta Marko Lotrič in obračunal s partnerko predsednika vlade Tino Gaber.

Marko Lotrič. FOTO: Jože Suhadolnik

»Tina Gaber - partnerica predsednika vlade nima nikakršne vloge v zakonodajnem postopku, zato je, milo rečeno, neprimerno, da se vtika v pripravo zakonov, jih javno komentira in ob tem blati Državni svet. Vsakdo ima pravico do svojega mnenja, toda v demokraciji zakonodajo oblikujejo pristojne institucije, ne pa tisti, ki so blizu politike samo zato, ker so z nekom v osebni zvezi. Takšno neformalno vplivanje in razkazovanje informacij, ki jih javnost nima, zbujata resne dvome o konfliktu interesov in o tem, čigave interese pravzaprav Tina Gaber zagovarja. V Sloveniji smo očitno navajeni, da so lahko samo eni glasni in da je samo enim vse dovoljeno, medtem ko bi morali drugače misleči molčati. To ni demokratično in liberalno. To je histerično in politično arogantno obnašanje. Tega se bomo morali odvaditi. Državni svet bo še naprej opravljal svojo ustavno nalogo – varoval bo javni interes in opozarjal na posledice zakonov, tudi kadar to komu ni všeč. Demokracija namreč ni prostor za osebne zamere in politične privilegije, ampak za spoštovanje pravil in institucij.«

Tina Gaber je namreč objavila razmišljanje, ki ga naslovila: Kaj se zgodi, ko strokovni zakon, ki ga vlada pripravlja celo leto, povozi svet, ki naj bi predstavljal »interese družbenih skupin« – v resnici pa pogosto ščiti interese posameznikov?