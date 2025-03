Uf, ste videli, kako je Sukičeva obračunala z Janševimi? Težke besede padale ena za drugo ... (VIDEO)

Poslanci obravnavajo predlog za razrešitev podpredsednice DZ Nataše Sukič (Levica). Predlagatelji, poslanci SDS, morajo za razrešitev na tajnem glasovanju zbrati 46 glasov. A podpore razrešitvi, kot izhaja iz predstavitev stališč poslanskih skupin, ni pričakovati.

Razprava z obtoževanji, kdo je bolj poslabšal položaj upokojencev

Poslanci največje opozicijske stranke SDS so predlog za razrešitev Sukič podali po tistem, ko so jo pozvali k opravičilu zaradi njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine, a podpredsednica DZ tega ni storila. V SDS ji sicer očitajo, da je v svojih izjavah oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži.

Pri tem vztrajajo tudi v današnji razpravi. Laži in manipulacije so bile po njihovem mnenju izrečene »z namenom pasiviziranja volilnega telesa pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum glede privilegiranih pokojnin posameznikom«. Služile pa bi tudi »kot manipulacija v podporo pokojninski reformi« vlade Roberta Goloba.

Zaradi laži in manipulacij bi se po njihovem mnenju morala opravičiti upokojencem. Predlog za njeno razrešitev z mesta podpredsednice DZ pa da so vložili »za zaščito in ohranitev vsaj minimalne integritete DZ«.

Sukičeva je sicer minuli teden priznala, da je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet decembra 2012, ustavil padanje pokojnin. A je po njenih besedah Janša kot tedanji premier tudi imel vse možnosti »narediti takšno reformo, da bi določila dostojno odmero pokojnin, ne pa, da jo je zamrznil«. Podobno je ponovila tudi danes, ko je dejala, da je širjenja laži »obtožena s strani najbolj resnicoljubne stranke v celotni parlamentarni zgodovini Slovenije«. Njihov vodja pa skupaj s Pavlom Ruparjem na ulicah »na svojih mitingih resnice« skandira za višje pokojnine upokojencem, čeprav je ravno Janša tisti, »ki je v preteklosti ustvarjal revščino med njimi«. »Pokojnine, odmerjene po Janševem zamrznjenem odstotku, so bile nizke in v tem je srž moje trditve,« je dejala.

Po njenem bi se moral upokojencem opravičiti Janša

Interpelirana je zato, ker ljudem ni razložila »SDSovskega valorizacijskega hokus pokusa«, Janševa vlada pa da je pokojnine nato še »zazujfala«. Janšo je obtožila tudi »klečeplazenja pred diktatom iz Bruslja«, ki bi pomenil dodatne reze v pokojninsko blagajno. Zato bi se po njenem mnenju moral upokojencem in državljanom opravičiti Janša.

Razrešitev Sukičeve bodo podprli v NSi, saj da je Sukič na laž postavil Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), ki je po besedah vodje poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja »najbolj pristojna institucija za interpretacijo pokojninskih zakonov«. »Če smo nosilci javnih funkcij, moramo prevzeti tudi odgovornost,« meni.

Proti bodo glasovali v Svobodi, SD in Levici

V Svobodi po besedah namestnika vodje poslanske skupine Svoboda Lenarta Žavbija menijo, da gre pri predlogu šele za »prvo parlamentarno etapo«, ko poskuša SDS uveljaviti maksimo: »Če se dejstva ne skladajo z našo predstavo, toliko slabše za dejstva«. Poslabšanje položaja upokojencev v času druge Janševe vlade pa »dokazujejo njihove plačilne liste«. SDS je očital osebno maščevanje Sukičevi, ker je v času »vašega političnega shoda pred parlamentom opozorila na dejstva«.

Odprtje predvolilna kampanje?

V SD menijo, da se je s tem predlogom za razrešitev »s prepirom odprla« predvolilna kampanja. Medsebojna obtoževanja so po njihovem mnenju nesmiselna, saj ne koristijo nikomur, še najmanj pa upokojencem. Po mnenju vodje poslanske skupine SD Janija Prednika je pri sprejemanju nove pokojninske reforme potrebna politična zrelost, da bodo z njo sočasno zagotovili dostojne pokojnine in vzdržnost pokojninskega sistema.

V Levici so poslansko kolegico Sukičove podprli, saj da je kot podpredsednica DZ dolžna opozarjati na manipulacije. Njena izjava pa je bila reakcija na laži in manipulacije SDS glede zakona o dodatkih pokojninam za posebne umetniške dosežke, »ki obstaja že od leta 1974, oni pa trdijo, da sedaj ta vlada uvaja nekaj novega«. Zaradi tega v SDS zbirajo tudi podpise za naknadni zakonodajni referendum. Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec jim je očital »izkoriščanje stiske revnih upokojencev za nabiranje poceni političnih točk«.