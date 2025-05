Uf, ste videli, kako brutalno je raztrgal predlog Pirc Musarjeve o skupini modrecev, ki naj Putina prisili v mir?

Nedavni obisk slovenske predsednice Nataše Pirc Musar v Bruslju ne odmeva samo zaradi njene ugotovitve ob nagovoru evropskega parlamenta, da v Gazi spremljamo genocid, ampak tudi zaradi njene pobude in prizadevanj, da se z Rusijo obnovijo kanali tihe diplomacije.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenska predsednica meni, da je treba imenovati skupino modrecev, ki bi z Rusijo začeli tiho diplomacijo kot prvi korak do neposrednega dialoga. Ali bi lahko bila v tej skupini modrecev tudi nekdanja slovenska predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk, zaradi narave tihe diplomacije ni jasno, je navedlo Delo.

Skupina modrecev naj bi nas prepričala, da je tisto, kar zahteva Putin, pravično

No, nad iddejo predsednice o skupini modrecev, ki bi prisilila ruskega predsednika Vladimirija Putina v mir, pa ni navdušen bivši minister Žiga Turk. Tako je na omrežju X razkril, kaj naj bi bilo pravzaprav ozadje tega njenega predloga.

Dr. Žiga Turk. FOTO: Jože Suhadolnik

»Bistvo ideje predsednice, da naj bi se glede miru v Ukrajini dogovorila neka skupina modrecev ni v tem, da bi ta skupina prepričala Putina! Ampak v tem, da bi ti ljudje prepričali **naše** javno mnenje (in Ukrajince), da je tisto, kar zahteva Putin, "pravično". Gre za to, kdo si lahko privošči, da popusti Putinu. En tak je bil Trump, ampak je Putin zahteval, po našem in ukrajinskem mnenju, preveč. Drugi so neki modreci, ki niso nikomur politično odgovorni in ki feministični diplomaciji omogočajo, da nadaljuje s praznim moralnim nastopaštvom, torej donečimi besedami, ki pa nimajo teže, ki jo daje realna vojaška moč. Alternativa je Putina prisiliti v mir s silo, za to smo pa že pokazali, da na zahodu ni jajc. Na miren način lahko marsikaj doseže Kitajska, če bi bilo to v njenem interesu.«