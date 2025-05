Uf ste videli, kako je Janševa Jelka napičila Golobovo Leno?

Poročali smo že, da je veleposlaništvo ZDA v Ljubljani objavilo sporočilo, v katerem so zapisali, da verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Ob tem niso niti potrdili niti zanikali, da bi bilo sporočilo povezano z nedeljskim referendumom o dodatku k pokojninam umetnikov. Vladne stranke v objavi veleposlaništva ZDA v Ljubljani, ki je pred referendumskim odločanjem zapisalo, da verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas, vidijo poskus vmešavanja v notranjo politiko. Za predlagateljico referenduma, opozicijsko SDS, pa je takšno sporočilo zaušnica vladi Roberta Goloba.

Lena Grgurevič. FOTO: Gibanje Svoboda

No, poslanka Svobode Lena Grgurevič je bila v odzivu na ameriško sporočilo še posebej ostra: »Ni pa Amerika tista, ki bi lahko Slovence poučevala, kaj naj bi pomenila demokracija. To naj morda počnejo kar pri sebi doma,«. Šefica Janševih poslancev Jelka Godec jo je ob tem takole pikro napičila: »Lena Grgurevič: “Pa kaj boste vi govorili, vi, ki nimate pojma o demokraciji?!… Tako, dajem vam prvi opomin! Zapiši. ZDA prvi opomin.«