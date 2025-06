Uf, ste videli, kako brutalno se je Kučan spravil na Pahorja? (VIDEO)

»Evropa do zdaj ni naredila nič, da bi preprečila genocid v Gazi,« je v oddaji Marcel na TV Slovenija poudaril prvi predsednik države Milan Kučan.

To mnenje je seveda nasprotno tistemu, ki ga je na isti televiziji Jožetu Možini zaupal nekdanji predsednik države in vlade Borut Pahor, ko je dejal: »Jaz tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid.« Izjava je vzdignila ogromno prahu, Pahorja je napadel levi pol slovenske politike, padale so hude besede in kritike.

Milan Kučan. FOTO: Voranc Vogel

Kučan Pahorju, da je bil strašno slab vladar

A pri Marcelu Štefančiču se je Kučan še bolj spravil na Pahorja. Ko ga je voditelj spomnil na Pahorjeve besede pri Možini, da ni mogel vladati, ko je bil premier, ker imajo slovenske levosredinske vlade zaradi stricev iz ozadja zavezane roke, je Kučan pojasnil: »No, če nekdo, ki je bil predsednik vlade, pove, da ni vladal, to pomeni, da je bil strašno slab vladar. Saj bi se človek vprašal, kdo je potem vladal, ko se je vlada pod njegovim vodstvom odločala za termoelektrarno, za šesti blok, in za nekatere druge stvari, za to, da se je ukinilo, kako bi rekel, nasprotovanje včlanjevanju Hrvaške v Evropsko unijo, dokler se ni rešil problem morske meje in tako naprej, skratka, govorjenje o tem, da si spoznal, da nekdo drug vlada v tvojem imenu, je seveda samo iskanje izgovora za tvojo nesposobnost ...«