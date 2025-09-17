Uf, ste videli, kako brutalno je Janša napičil Jankovića?

Razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je pred dnevi v odzivu na prepoved vstopa v Slovenijo pozval Srbe, naj na naslednjih volitvah v Sloveniji glasujejo za prvaka SDS Janeza Janšo.

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

Aktualno slovensko vlado je zaradi prepovedi označil za neodgovorno, navedbe medijev o njegovem premoženju v Sloveniji pa za neresnične.

Janković: »Vsak ima pravico do svojega mnenja«

Na njegove besede se je v torek odzval njegov prijatelj, ljubljanski župan Zoran Janković, ki je dejal: »Vsak ima pravico do svojega mnenja,« in zatrdil, da z Dodikom nista politična zaveznika, da pa sodelujeta že 20 let oz. še iz časov, ko je bil sam direktor Mercatorja.

Zoran Janković. FOTO: Leon Vidic

Janša pravi, da so si v SDS oddahnili

No, prvak SDS, Janez Janša pa je na omrežju X sporočil, da so si ob tem v njegovi stranki globoko oddahnili.

»Kljub navodilu iz vrha svojega srbskega sveta Zoran Janković ne bo glasoval za SDS, ampak za Gibanje Svoboda in Roberta Goloba. Doslej so večinoma vsi, ki jih je Janković podprl, na volitvah propadli: Türk, Bratušek, Erjavec…«