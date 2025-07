Uf poslanka NSi spet v elementu! Ste videli, kako je napičila ministra Poklukarja?

Varnost v Sloveniji je stabilna in trditve o poslabšanju razmer ne držijo, zatrjuje minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Policija je kazniva dejanja pripadnikov romske skupnosti preiskala in osumljence prijela. Hkrati je obsodil poziv poslanca SDS Žana Mahniča k oboroževanju. Poročali smo že, da sta bila po njegovem protesta v Šentjerneju in Ljubljani predvsem festival opozicijskih strank SDS in NSi, ki sta priložnost izrabili za kritiziranje vlade premierja Roberta Goloba. Ta vlada je sicer po Poklukarjevem mnenju edina, ki se je aktivno lotila urejanja romskega vprašanja.

Minister iz varovane pisarne v Ljubljani podcenjuje stiske ljudi, ki jih povzroča romsko nasilje?

Na to se je v oddaji 24 ur zvečer kritično odzvala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič: »Minister Poklukar iz varovane pisarne v Ljubljani podcenjuje stiske ljudi, ki jih povzroča romsko nasilje. Je predsednik vlade Golob že udaril po mizi in pozval h končanju nasilja v lastni državi? Več orožja težav z romskim nasiljem ne bo rešilo. Ga bodo pa omilili ukrepi, h katerim pozivajo ljudje, župani z JV Slovenije in jih podpira NSi. Denarne kazni za prekrške je treba trgati tudi prekrškarjem, ki prejemajo socialne transferje. Ko se je razvedelo za naš, zdaj že veljaven ukrep o materialnih dobrinah namesto denarnih transferjev, če se otroci ne bodo šolali, so se nenadoma pojavili pri pouku,« je med drugim povedala.