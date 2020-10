Uf, kakšne ostre besede je namenil Slovencem, tako mu odgovarjajo kolegi

Aleksandr Vondra. FOTO: Evropski parlament

Vondra je bil v 80. letih prejšnjega stoletja disident, zaradi organizirana demonstracij januarja 1989 je dva meseca preživel v zaporu. V začetku 90. let je bil svetovalec za zunanjo politiko predsednika Vaclava Havla. Kasneje je bil veleposlanik v ZDA, leta 2009 se je omenjal kot kandidat za evropskega komisarja. Med letoma 2010 in 2012 je bil obrambni minister, a je po nizu korupcijskih škandalov odstopil in se umaknil iz politike, v katero se je vrnil lani, ko je bil izvoljen za evroposlanca.

Da nekateri nogometnih porazov ne prenašajo najbolje, je dokazal tudi češki politik. Čeprav gre za dolgoletnega diplomata, pa ni nič kaj diplomatsko udaril po Slovencih. Ujezil ga je slovenski nogometni sodnik, a se Vondra ni ustavil le pri kritiki njega.»Slavija, žal mi je, danes vas je onemogočil slovenski sodnik. Vedno sem govoril, da so Slovenci lahko oportunistične svinje. Poglejte, kako se na primer vedejo do turistov, ki skozi njihovo državo potujejo na Hrvaško. To se je danes samo potrdilo,« je zapisal na twitterju, potem ko je Skomina po posredovanju sodnikov v sobi za VAR danskemu nogometnemu klubu Midtjylland po izvedeni (ubranjeni) enajstmetrovki proti praški Slaviji še enkrat odredil izvajanje najstrožje kazni, kar so Danci izkoristili in na koncu zmagali.Zapis Vondre je sprožil nemalo ogorčenja med Čehi, ker pa je od leta 2019 omenjeni politik tudi evropski poslanec, smo med slovenskimi zastopniki v Evropske parlamentu preverili, ali nameravajo svojega češkega kolega pocukati za rokav in ga okarati zaradi zapisanega.»Takšen način komunikacije je povsem nedostojen za katerega koli človeka, še posebej pa za poslanca Evropskega parlamenta. Oblikovati mnenje o narodu na podlagi enega športnega izida je nedoraslo,« se je odzvala(NSi).(SD) je poslala protestno pismo predsedniku Evropskega parlamenta, v katerem je izrazila svoje nasprotovanje načinu izražanja češkega poslanca. »Šokirana sem nad njegovimi besedami, ki niso le zelo žaljive, ampak vzbujajo tudi sovraštvo, česar bi se moral vzdržati kdor koli, še bolj pa poslanec v Evropskem parlamentu. Naši državljani spremljajo ravnanje javnih osebnosti. Kot poslanci smo prvi, ki moramo voditi z zgledom in ne širiti tovrstnih sporočil. Tak jezik škoduje ugledu naše hiše kot zibelke evropske demokracije in predstavlja kršitev našega poslovnika. Zato prosim, da proučite sporno izjavo in sprejmete ustrezne sankcije,« je zapisala. Fajonova je podpisala tudi protestno pismo, ki ga je poslancu Vondri namenil(SLS).(SDS) je seznanjena s tvitom in ga ostro obsoja. Meni, da je vsaka žalitev drugega naroda od politika neprimerna, zlasti če je to poslanec v Evropskem parlamentu. Skupaj z drugimi evropskimi poslanci iz Slovenije so pripravili pismo s pozivom za opravičilo, seznanili bodo tudi predsednika Evropskega parlamenta in vodjo politične skupine ECR, so sporočili iz njene pisarne.Tudi(SD) je danes videl Vondrovo izjavo. »Obsojam in obžalujem nekultivirani in nesramni izpad evropskega poslanca Vondre in od njega pričakujem opravičilo. V zvezi s tem sem se pridružil pismu z zahtevo za opravičilo, ki ga pripravlja pisarna kolega Franca Bogoviča,« se je odzval.»Ne glede na dejstvo, da tekmovalni duh navijačev izzove tudi čustvene odzive, noben poraz, pa naj bo še tako boleč, ne daje pravice posamezniku za zapise, kot je ta zapis Alexandra Vondre. Ta zapis je nizkoten, nesramen, sovražen in žaljiv do celotnega slovenskega naroda. Takšna retorika je nesprejemljiva in jo je potrebno obsoditi, ne glede na to, ali se tega poslužuje evropski poslanec ali katerakoli druga osebnost. Omenjeni zapis je na žalost tipičen primer nepotrebnega sovraštva, kaže pa tudi na to, do kakšnih situacij (lahko) pripelje nebrzdan nacionalizem, ki ne sme imeti mesta ne v Evropski uniji ne kjerkoli drugje. Vsi slovenski evropski poslanci se bomo podpisali tudi pod javno pismo, ki ga kot odziv pripravljajo v pisarni kolega Franca Bogoviča. Prav je, da takšno nedopustno, sovražno in žaljivo retoriko enotno, jasno in glasno obsodimo,« pa sta se skupaj odzvalain(LMŠ).