Uf, kako nam bo vroče! Razkrivamo, kdaj bo najhuje

Živo srebro se bo vzpenjalo. FOTO: Arso

Nobenega dvoma ni več; tudi vreme je ugotovilo, da se je čas za poletne temperature. Dnevne temperature se z izjemo severozahoda države že dosegajo 30 stopinjam Celzija, konec tedna pa se bodo še nekoliko dvignile, nato pa sledi manjši preobrat.V sredo bo dopoldne pretežno jasno. Popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije bo možna kakšna kratkotrajna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.V četrtek in petek bo precej jasno in vroče. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Temperature nad 30 stopinj Celzija se bodo nadaljevale tudi konec tedna, ko naj bi se po napovedih vremenoslovcev približale 35 stopinjam Celzija. Toplejše bodo tudi noči.Vročina bo v torek nekoliko popustila. Predvsem v hribovitih krajih bodo možne posamezne vročinske nevihte.