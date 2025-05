Uf, brutalno spljuvali poslanko Levice: »Širjenje lažnih informacij je navadno v domeni skrajne desnice«

Poslanka Levice Tatjana Greif je z zapisom o Ursuli von der Leyen, predsednici Evropske komisije, razburila.

V zapisu namreč navaja, »da je bilo dedku prve dame EU ime Carl Albrecht, bil je nacist in delal je za nemško zunanje ministrstvo. Ursulina mlajša sestra je bila Benita Eva Albrecht, njeno ime pa je bilo izbrano v čast Benita Mussolinija in Eve Brown, resnične in edine ljubezni Adolfa Hitlerja. Ursulin dedek, uslužbenec nacističnega SS, je bil po vojni obsojen tudi na 8 let zapora zaradi zločinov proti človeštvu, po osmih letih, ki jih je prejel, pa je v zaporu preživel le 4 leta. Sodeloval je pri organizaciji tega, kar se je v zgodovino zapisalo kot "Noč kristalov".«

Ursula von der Leyen. FOTO: Thilo Schmuelgen Afp

Eva Brown ali Eva Braun? Eva Braun je bila dolgoletna spremljevalka nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja in manj kot 40 ur tudi njegova žena.



»Zapis vam ni v čast, gospa poslanka Državnega zbora!«

A kot so ji pojasnili komentatorji, je navedla napačne podatke. Takole so ji pojasnili:

»Zapis vam ni v čast, gospa poslanka Državnega zbora! Širjenje lažnih informacij je navadno v domeni skrajne desnice. Tole pa so dejstva o družini Ursule von der Leyen. Priimek: Ursula se je rodila kot Ursula Gertrud Albrecht; priimek von der Leyen je prevzela po poroki z zdravnikom Heikom von der Leynom leta 1986. Dedek: Njen dedek po očetovi strani je bil Carl Eduard Albrecht, zdravnik in psiholog, znan po svojem delu na področju mistične zavesti. Ni bil član nacistične stranke (NSDAP) niti ni bil povezan z SS. Zamenjava identitete: Obstaja SS general z imenom Carl Albrecht Oberg, znan kot "klavec Pariza", vendar ni v sorodu z Ursulo von der Leyen. Zmeda izhaja iz podobnosti imen, vendar gre za različni osebi. Sestra: Ursula je imela sestro z imenom Benita-Eva Albrecht, ki je umrla v otroštvu zaradi raka.«

Noč kristalov ali Kristalna noč? Kristalna noč je bil pogrom nad Judi tako poimenovan zaradi razbitih izložb trgovin v lasti judovskih trgovcev. Pogrom se je sistematično odvijal po Nemčiji v noči na 10. november 1938, vodile so ga nacistične paravojaške enote SA. Ta pogrom pomeni začetek načrtnega uničevanja judovskega prebivalstva.

»Poslanka vladajoče stranke kar tako, mimogrede, meni nič, tebi nič, objavi čiste dezinformacije ...«

Ob zapis se je obregnil tudi dopisnik Dela iz Bruslja Peter Žerjavič, ki je poslanki sporočil: »In poslanka vladajoče stranke kar tako, mimogrede, meni nič, tebi nič, objavi čiste dezinformacije, ki so kvečjemu dobre le za kremeljsko propagando. Carl Albrecht, ki ga omenja, sploh ni dedek predsednice EK. Noč kristalov ...«