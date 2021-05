Udeležence Murinega nogometnega slavja zdravniki svarijo (FOTO)

V soboški bolnišnici so zaskrbljeni ob množičnih zbiranjih na Fazaneriji. FOTO: O. B.

Udeleženci Murinega nogometnega slavja naj bodo previdni, opozarja vodstvo bolnišnice. FOTO: O. B.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so sicer veseli velikega uspeha nogometašev Mure in so jim ob osvojitvi naslova državnega prvaka iskreno čestitali, ob tem pa je vodstvo bolnišnice tudi nekoliko zaskrbljeno.Opozarjajo namreč, da moramo še vedno odgovorno upoštevati ukrepe za odpravo epidemije novega koronavirusa, zato vse udeležence slavja na stadionu pozivajo, naj bodo zaradi morebitne okužbe v prihodnjih dneh posebno pazljivi, naj se samoopazujejo in testirajo.»Čeprav smo prepričani, da so udeleženci dogodkov na stadionu upoštevali načela PCT (načela prebolelosti, cepljenja, testiranja), zaradi še vedno nizke precepljenosti v Pomurju ocenjujemo, da je tveganje za porast okužb večje, in zato še enkrat pozivamo k cepljenju. Ob tem ponovno izpostavljamo, da so obiski v bolnišnici prepovedani in da pri vključevanju v zdravstveno obravnavo dosledno upoštevamo načela PCT. Iz navedenih razlogov bomo v naslednjih 14 dneh v bolnišnici poostreno izvajali celovite ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, k samoopazovanju in testiranju pa smo pozvali tudi zaposlene,« so sporočili iz soboške bolnišnice.