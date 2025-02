Udarjanje po mizi, točilni pult v cerkvi, droge ... burno dogajanje v DZ presenetilo celo Mahniča

Na zadnji seji odbora DZ za zdravstvo, kjer je bilo govora o točenju alkohola v šolskih objektih, smo bili priča burnemu dogajanju. Jelka Godec je izgubila živce, Žan Mahnič se je spraševal, ali je poslanka Levice na drogah, poslanca svobode Aleksandra Prosena Kralja pa je označil za hinavca. Nataša Sukič pa je poslancem SDS predlagala, naj točilni pult postavijo kar v cerkve, ne pa v šolske dvorane.

Aleksander Prosen Kralj. FOTO: Roman Šipić/Delo

V četrtkovi oddaji 24ur zvečer sta se nato soočila Mahnič in Prosen Kralj. Mahnič je ponovil, da je poslanec Svobode hinavec, saj da govori eno, dela pa drugo. Spomnil je, da je bil Prosen Kralj pred leti predsednik kluba študentov v Postojni in Pivki, kjer so po njegovem mnenju organizirali tudi dogodke, na katerih so ponujali alkohol. Prosen Kralj mu je odgovoril, da je res bil prvi mož študentov, a da tovrstnih dogodkov v šolskih prostorih niso organizirali.

Mahnič je izrazil presenečenje, da se je v sredo v državnem zboru razvnela tako burna debata. Kot je dejal, je pričakoval, da bo seja trajala kako uro, saj da gre za povsem življenjski predlog, za katerega je bil prepričan, da ga bodo podprli tudi nekateri koalicijski poslanci. Pravi, da so spremembo zakona predlagali zaradi dogodka prejšnje leto, ko je v Leskovcu pri Krškem odpadlo martinovanje.

V spodnjih posnetkih si ponovno oglejte del sredinega dogajanja v DZ.