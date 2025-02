Udarili po mizi: Ne želimo, da Romi ustrahujejo večino (VIDEO)

Romska vprašanja se zaostrujejo, vlada pa je pri tem povsem neaktivna, je dejala poslanka in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič. V stranki so zato ponovno vložili paket predlogov novel, ki naslavljajo romska vprašanja. K temu so jih spodbudile tudi nedavne grožnje zaposleni v metliškem centru za socialno delo.

Romsko naselje Brezje-Žabjak pri Novem mestu. FOTO: Voranc Vogel

»Da so državne institucije, ki v prvi vrsti skrbijo za varnost otrok, primorane zapreti svoja vrata zaradi napadov Romov na javne uslužbence, je povsem nedopustno,« je dodala poslanka.

Vida Čadonič Špelič. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Ljudem na Dolenjskem, Kočevskem, v Beli krajini in Posavju želimo sporočiti, da obstaja v Ljubljani politična stranka, NSi, ki jih razume, jih podpira, ki ima rešitve, ki se zaveda, da jim je treba zagotoviti varnost.

Paket šestih predlogov novel, ki so jih vložili prejšnji teden, po njenih besedah pomeni, da se bodo končno začeli ukvarjati s pravicami otrok Romov, ne le s pravicami njihovih staršev do denarne pomoči.

Vlado ponovno pozivajo k reševanju romskih vprašanj NSi je zato vložila predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s katerim želijo otroški dodatek upravičencem namesto v denarju dodeliti v materialni obliki, če njihov otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Hkrati so vložili predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katerim bi denarno socialno pomoč za tri mesece spremenili v materialno pomoč, če otrok upravičencev iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali če imajo upravičenci dolg do javnih služb, denimo komunale. Pripravili so tudi spremembe kazenskega zakonika, v katerem predlagajo širitev možnosti za izrekanje kazni mladoletniškega zapora. Vložili so tudi predlog novele zakona o voznikih, v katerem predlagajo, da lahko vozniški izpit opravijo le osebe, ki so končale vsaj 7. razred osnovne šole. Prav tako so vložili predlog novele zakona o urejanju trga dela, v katerem predlagajo, da brezposelni, ki po šestih mesecih na zavodu za zaposlovanje ne bi sprejeli dela, ne bi bili več upravičeni do socialne pomoči. Poslanska skupina NSi je vložila tudi predlog novele zakona o osnovni šoli, s čimer bi šolam ob težjih ali ponavljajočih se kršitvah učenca omogočili izrek dodatnih vzgojnih ukrepov.

»Če kdo reče, da smo nestrpni, bom rekla, da smo nestrpni do kriminala. Ne želimo več, da so ljudje ustrahovani, in ne želimo, da se otroci rojevajo v družine, kjer nimajo prihodnosti,« je pojasnila poslanka.

Gibanje Svoboda: Gre za hinavščino

Na vložitev zakonodajnega paketa NSi se je danes za medije odzvala tudi vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič. Dejala je, da gre pri vložitvi za »hinavščino», poleg tega njihovi predlogi niso ustavno vzdržni.

Romsko naselje Šmihel. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Koalicija namreč po njenih besedah poslanke pripravlja zakonodajo na področju romskih vprašanj, ki bo vsak čas v proceduri. Meni tudi, da so rešitve dobre, z njimi pa so seznanjeni tudi lokalni predstavniki NSi.