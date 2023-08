Udaril po Janezu Janši: Obletnico prerane smrti izkorišča za propagando

16. avgusta 2011 se je poslovil javnosti dobro znani Andrej Bajuk, star 67 let. Obletnice njegovega slovesa so se spomnili mnogi in ob tem delili zapise po družbenih omrežjih.

Janez Janša, predsednik SDS, se je odločil razširiti publiko enemu od zapisov, ki ga je minuto pred 13. uro objavil Gregor Gasser, ki redno deli Janševe zapise (mimogrede, tudi predsednik OO Železniki SDS je Gregor Gasser): »12 let je danes, ko Vas že ni, Andrej, počivajte v miru. Očitno so Vas v NSi pozabili, nobenega spomina nisem opazil.«

Ob 20.44 je prvak SDS zapisal še: »Spominjamo se slovesa dr. Andreja Bajuka, ustanovitelja Nove Slovenije in ministra za finance, ki je Sloveniji omogočil evro. Pokončen Slovenec, pod katerim je njegova stranka dosegla zgodovinski volilni rezultat. Soustanovitelj Koalicije Slovenija, ki je omogočila pomladno zmago 2004. Njega niso mogli kupiti, ker je bil načelen in pošten. Ohranjamo ga v spoštljivem spominu.«

Pogorelec udaril po Janši

Delitev objave, da je NSi pozabila Bajuka, je ujezila Janeza Pogorelca iz NSi: »Klasični Janša! Najprej nas vse blokira, potem pa se razburja, zakaj ne vidi našega tvita o Bajuku. V resnici pa je z vsemi, s Puklom, s Pučnikom in z Bajukom zelo grdo delal, šele po smrti jih je začel ceniti. Ali pa še to ne, saj še obletnico prerane smrti izrablja za propagando.«

Stranka NSi na obletnico ni pozabila. Ob 16.54, torej slabe štiri ure pred Janševo objavo, v kateri se spominja pokojnega Bajuka, a po objavi Gasserja, so denimo na nekdanjem twitterju, zdaj družbenem omrežju X, delili fotografijo z Bajukovega zadnjega počivališča in jo pospremili s temi besedami: »Na današnji dan pred 12 leti nas je zapustil nekdanji predsednik vlade ter prvi predsednik in soustanovitelj NSi dr. Andrej Bajuk. Bil je velik domoljub, ki je z vsem srcem delal za dobrobit in napredek Slovenije. Naj počiva v miru.«

Odnos med Janšo in Pogorelcem

Pogorelec in Janša sta sicer pogosto na različnih bregovih. Lani po kongresu stranke NSi, na katerem je kandidat Pogorelec zbral 17 odstotkov glasov, je Janša porogljivo zapisal: »Eh, Janez Pogorelec, samo 17 odstotkov glasov na kongresu Nove Slovenije? Eden največjih luzerjev celo v domači hiši. Pa tako pameten. Brez kredibilnosti, vse bolj nekoristen in prečrtan tudi od delodajalca.«

