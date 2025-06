Učnih čebelnjakov so se razveselili še na treh šolah

Ob nedavnem svetovnem dnevu čebel se je uspešno sklenila šesta sezona družbeno odgovorne pobude Prva čebela, ki jo izvajata PRVA Osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije (ČZS). Skupaj s šolarji, mladimi čebelarji in predstavniki občin Nova Gorica, Maribor in Veržej so slovesno odprli že 21., 22. in 23. učni čebelnjak – na OŠ Branik, OŠ Kamnica in OŠ Veržej. Ob letošnjem svetovnem dnevu, ki je potekal pod geslom Angažirajte se: graditev novih temeljev za čebele, pobuda Prva čebela ponovno dokazuje zavezanost ohranjanju čebel in spodbujanju mladih generacij k prenosu znanja o čebelarstvu in naravi.

Zasnovana z namenom, da otrokom omogoči neposreden stik z naravo in čebelami, pobuda ne širi le znanja o čebelarstvu, temveč pripomore tudi k ohranjanju čebelarskega poklica in slovenske tradicije. Na slovenskih šolah trenutno deluje 176 čebelarskih krožkov, v okviru pobude pa so doslej uspešno postavili že 23 učnih čebelnjakov.

»Prva čebela na enkraten način pokaže, kako se izvede uspešen projekt, če so pravi ljudje na pravih mestih. Obnašamo se kot najboljša čebelja družina in delamo za isti cilj – da otrokom pobližje predstavimo slovensko čebelarsko zgodbo, razložimo, zakaj pravimo, da je slovensko biti čebelar, in zakaj je slovensko čebelarstvo na seznamu nesnovne kulturne dediščine Unesco z naslovom Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja. Kot predsednik ČZS in kot predsednik Evropske čebelarske zveze sem ponosen na projekt, ki je zgled tako doma kot v tujini,« je poudaril Boštjan Noč.

Pobuda pa je letos pridobila dodatno dimenzijo, podporo Čebelarskemu društvu Črna na Koroškem, ki je lani prejelo učni čebelnjak, letos še donacijo čebelarske opreme za delo krožka na osnovni šoli, partnerja pa sta jeseni nadaljevala razdelitev čebelarskih omelc in napenjalcev žic, ki so potrebni pri delu v čebelnjaku, in sicer društvom, pri katerih delujejo krožki.

»Prva čebela ni le projekt, ki ga podpiramo, temveč je ideja nastala v naši hiši, in še danes jo razvijamo skupaj s ČZS ter s pomočjo lokalnih skupnosti, zavarovancev in sledilcev na družbenih omrežjih. Vse aktivnosti potekajo v okviru Dneva prihodnosti, ki je na pobudo PRVE vsako leto 14. decembra. S tem želimo poudariti, kako pomembno je, da danes mislimo na prihodnost – kar se kaže tudi v prizadevanjih za ohranjanje čebel in čebelarstva v Sloveniji. Pozitivni odzivi nam dajejo moč, da nadaljujemo in nadgrajujemo to pomembno zgodbo,« je povedala Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice.

Vzporedno s postavitvijo čebelnjakov in opremljanjem čebelarskih krožkov PRVA letos nadaljuje razdeljevanje medovitih sončnic.

