Učiteljico srečali po 60 letih

Nadvse veselo in prijetno je bilo v gostišču Nada v Šratovcih, kjer so se srečali nekdanji osmošolci, ki so šolske klopi zapustili leta 1962, sami pa so izvirali s širšega območja nekdanje velike občine Gornja Radgona in tudi od drugod. Srečanja, ki ga je šest desetletij pozneje pripravil poseben organizacijski odbor, se je od 65, kolikor jih je v dveh oddelkih v omenjeni generaciji končalo osnovno šolo, udeležilo 32 učencev.

Kar 11 nekdanjih sošolcev in sošolk ni več med živimi, in teh so se ob tej priložnosti spomnili ter jim na grobovih prižgali sveče in položili cvetje. Razen tega žalostnega trenutka je bilo srečanje v celoti nadvse prisrčno, saj se mnogi niso videli veliko let, nekateri menda že kar šest desetletij, nekateri pa se vidijo vsakodnevno. In tako je bil dogodek namenjen tudi spoznavanju in obujanju spominov.

Pred desetimi leti jih je bilo več.

Zdenka Koren Filipič je spregovorila nekaj izbranih besed: »Naš cilj je, da se znova vidimo in preživimo nekaj trenutkov skupaj, tako kot davno, pred šestdesetimi leti, na valeti. Ko smo končali OŠ, smo odšli kot najstniki, danes smo zreli ljudje s svojimi življenjskimi zgodbami. Žalostna pa ugotavljam, da nas je na vsaki obletnici vse manj in manj. Toda ne damo se. Borimo se z boleznimi, saj pregovor pravi, da če nas kaj boli, vsaj vemo, da smo še živi. Od tukaj sporočam vsem tistim, ki bi lahko prišli, pa niso, da nam je lepo, da smo veseli vsakega posebej in vseh skupaj, kajti sošolk in sošolcev si ne izbiramo sami. Dani so nam že v 1. razredu, takšni in drugačni, spoštovani in želeni, vsi smo le sošolci. Hvala vsem, ki ste danes tu in boste tudi čez pet let, ko se bomo znova srečali.« S pesmico Kam le čas beži, kam se mu mudi so nekdanji učenci izročili šopek tovarišici Vandi Jošt, ki je še danes v odlični kondiciji, zahvalili so se ji za prisotnost na tokratnem srečanju.

»Čeprav živimo v norem in hitrem času, smo dokazali, kako smo imeli prav, da smo pripravili to srečanje, kjer smo se imeli lepo. Eni se srečujemo pogosteje, drugi redko, a tokrat smo bili vsi skupaj. Zdravi in veseli smo šli s spomini v preteklost in z veselimi pogledi zrli v prihodnost!« nam je povedal eden izmed organizatorjev Branko Klun.