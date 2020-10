Učiteljica ne zanika virusa, a vabi ministrico v šolo v neelitna okolja

Ste se sprehodili po teh šolah v zadnjem času?

Učiteljica, ki pravi, da dela v učilnici že 25 let ter poučuje slovenski jezik, ob ukrepu, da bo šolanje od ponedeljka za nekatere učence potekalo na daljavo (od. 6 razred naprej ), piše na družbenem omrežju takole: »Ne zanikam virusa. Verjamem, da virus med nami je in da so potrebne maske, razdalja, higiena rok … Vse to sprejemam in ne verjamem v takšne in drugačne zarote. Ne sprejemam pa tega, da se spreminjamo v »ovce«, ki jih obvladuje nekaj pasjih čuvajev, in ne sprejemam tega, da otrokom jemljemo (čez noč) njihove osnovne pravice.«Ne more verjeti, da jo je šolsko ministrstvo še pred dvema dnevoma pošiljajo v šolo v naravo s 44 učenci, kjer bi prišlo tudi do mešanja z drugimi šolami, dan kasneje pa so ji sporočili, da bo pouk potekal na daljavo. In še to, da jo skrbi, s kakšnim znanjem je zaradi šolanja na daljavo svoje lanske devetošolce poslala v 1. letnik srednje šole: »Ampak draga moja ministrica lahko vam zagotovim, da sem pri preverjanju lanskega dela na daljavo, predvsem tam, kjer sama pri slovenščini znanje nadgrajujem, ugotovila, da smo 'bosi' in je bilo potrebno snov še enkrat razložiti in utrditi. Pri tem pa sem se vprašala, kaj pa moji lanski devetošolci, kdo bo pa njim še enkrat razložil snov, ki je kljub mojemu trudu, snemanju ipd. niso usvojili tako, kot bi jo morali?! S kakšno popotnico sem jih poslala v srednjo šolo? Veste, pa niso krivi učenci. Tudi sama se ne čutim krivo. Morda bi se morala vi in vaša skupina kdaj sprehoditi tudi po šolah, ki niso 'elitne' in niso v središču velikih mest, ampak so na obrobju, na vaseh, v primestnem okolju. Otroci v te šole prihajajo iz oddaljenih krajev, kjer ni optike, hitrega interneta in kjer sem hitro 'zmrznjena učiteljica', kakšen moj posnetek pa se enostavno ne da naložiti. Kjer nima vsak otrok svoje sobe in svojega računalnika, kar pomeni, da ne morejo biti vsi hkrati na različnih videokonferencah. Se spomnite kdaj tudi na te otroke?«