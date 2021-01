Učitelji, pozor: niso vam povedali, katere teste vse boste opravili

V ponedeljek se bo po Sloveniji začelo hitro testiranje za šolnike, ki naj bi zagotovilo varen začetek pouka za učence, saj se v torek vračajo v šolske klopi. Čeprav je bilo sprva rečeno, da bodo učitelje v Ljubljani testirali le s hitrimi antigenskimi testi (HAGT), pa to ne drži povsem.Po našem poizvedovanju so nam v ZD Ljubljana pritrdili, da bodo učiteljem na Gospodarskem razstavišču jemali dva brisa. Enega za HAGT, drugega za PCR. S tem naj bi preverjali točnost hitrih testov. Za dodatna pojasnila so nas v ZD Ljubljana preusmerili na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, na njihov odgovor pa še čakamo.Kot nam je še uspelo izvedeti, bodo zdravstveni delavci dvojno testiranje opravljali v Ljubljani in Kranju.V ponedeljek, 25. januarja, bo testiranje na Gospodarskem razstavišču potekalo samo za šolnike, testiranje splošne populacije bodo tako lahko opravljali od torka do petka, med 11. in 15. uro, s sprejemom do 13.30. Do nadaljnjega bo vsak ponedeljek rezerviran za jemanje brisov učiteljem.