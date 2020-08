Učitelji opozarjajo na slabosti modelov za izvajanje pouka

Pred začetkom novega šolskega leta v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) znova izpostavljajo, da si v trenutnih razmerah želijo čim bolj običajno delovanje vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet. Hkrati opozarjajo, da so modeli in priporočila za izvajanje pouka presplošni, so danes sporočili iz sindikata.



»Osnovni slabosti priporočil sta njihova pretirana splošnost ter izogibanje odgovorom na zahtevna vprašanja. To je najbolj očitno pri izvedbi pouka na daljavo, ki je v primerjavi s spomladanskim izobraževanjem na daljavo bistveno zahtevnejše za izvedbo,« so zapisali v sporočilu za javnost.



Kot so poudarili, priporočila govorijo o prilagoditvi urnika in načinu pouka na daljavo, a o tem, kako si ministrstvo in zavod to predstavljata, ne izvedo ničesar.

Vprašanje ocenjevanja

Podobno nedorečeno je po mnenju Sviza še vprašanje ocenjevanja. Čeprav je znano, da izobraževanje na daljavo povečuje razlike v škodo tistih, ki imajo slabše materialne razmere, odgovorov, kako bodo te učinke nevtralizirali ni, navajajo.



Izjema je zgolj priporočilo, naj učitelji pri »usvajanju znanja in ocenjevanju znanja« pri izvajanju pouka na daljavo upoštevajo pogoje, ki jih imajo različni učenci in dijaki. Ob tem pa v Svizu pogrešajo enotna navodila, merila, jasen opis postopkov opredelitve takih učencev ali dijakov. Ob tem se v sindikatu sprašujejo, ali naj šole, ravnatelji in učitelji sami izdelajo prilagoditve izvajanja pouka na daljavo.



Povsem nejasno je tudi, zakaj ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in zavod za šolstvo nista pripravila strokovnih priporočil za predšolsko vzgojo ter za osnovne šole s prilagojenim programom.

Vrednotenje dodatnih obveznosti

Prav tako priporočila učiteljem ter drugim strokovnim delavcem nalagajo obsežno dodatno delo, ki ni nikjer ovrednoteno, še zlasti ob morebitnem izvajanju pouka na daljavo, poudarjajo v sindikatu.



Ob tem so spomnili, da je ministrstvo spomladi predlog Sviza za sklenitev dogovora o vrednotenju dodatnih nalog brez obrazložitve zavrnilo. Pozneje je sindikat zbral še več kot 16.000 podpisov podpore temu dogovoru oziroma zahtevi za podpis, a se ministrstvo po navedbah Sviza še vedno ne želi soočiti s tem vprašanjem.



Zapisati v dokument, da je treba posvetiti pozornost obremenjenosti učiteljev, je po mnenju sindikata mnogo premalo za celostno ureditev problematike, ki lahko hitro pripelje do šumov in napetosti, zato Sviz ponovno poziva ministrstvo, naj z zaposlenimi še pravočasno sklene dogovor o vrednotenju dodatnih del.