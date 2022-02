Učitelj, ki je na noge dvignil Slovenijo, spravil v zadrego še ravnatelja

Že nekaj dni burijo duhove izjave slovenskih krščanskih fundamentalistov, ki so se oglasili ob uspehih slovenskih športnic na olimpijskih igrah. Medtem ko so športnice z medaljami povzročile pravo nacionalno evforijo, pa redki posamezniki z uspehi niso bili zadovoljni. Bili so mnenja, naj bodo ženske raje doma in rojevajo otroke. Oglasil se je tudi gimnazijski učitelj Ivan Korže, ki pa je z izjavo v zadrego spravil tudi svojega ravnatelja Sama Repoluska.

Učitelj filozofije Korže, ki je delno zaposlen na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru (Rektor Zavoda A. M. Slomška je Ivan Štuhec) v oddaji na 24ur povedal, da vsaka zaposlitev izven domačega okvira ženske odvrača od materinstva, če pa že kariero želi, naj ostane vsak samska. »Jaz bi rekel, da je izrojena vsaka oblika zaposlitve ženske izven doma,« je dejal.

Na Koržetove besede, ki so odmevale v javnosti, se je odzval ravnatelj Škofijske gimnazije Repolusk, ki se je od učiteljevih besed ogradil. Izjavo ravnatelja, ki so jo objavili na spletnih straneh Slovenske škofovske konference objavljamo v celoti:

»Kot ravnatelj katoliške gimnazije dajem uradno pojasnilo, da izjave zaposlenih v našem zavodu v medijih ne predstavljajo nujno tudi uradnih stališč Škofijske gimnazije A. M. Slomška, niti Katoliške cerkve v Sloveniji. Vsak človek ima pravico do izražanja lastnih mnenj, a vedno v svojem imenu, ne pa v imenu institucije, ki ji pripada.

Na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška uradno ne delimo stališč skupnosti Scutum Fidei ne o primernosti oblike svete maše, ne o načinu prejemanja svetega obhajila, ne o vlogi žensk v Cerkvi in družbi, ne o pomenu oratorijev, skavtov in drugih skupin znotraj Cerkve, ne o delu duhovnikov, ne o papeževem delu, ne o načinu komunikacije, ki bi naj potekala med ljudmi v Cerkvi in širše. Spoštujemo pa dobronamerne kritike za bolj pristno in pričevalsko življenje kristjanov v Cerkvi in družbi.«

Na portalu Demokracija so pridobili še dodatni del izjave ravnatelja, iz katere izhaja, da je ravnatelj ogorčen nad izjavami skupine slovenskih krščanskih fundamentalistov in zahteva, da se Cerkev na Slovenskem do skupine opredeli.

Repolusk: Presegli so vsak nivo spoštljivega dialoga

»V zadnjih javnih nastopih so zagovorniki tega gibanja presegli vsak nivo spoštljivega dialoga in soočanja različnih mnenj, s tem pa povzročili objektivno škodo katoliškim šolam. Vrhunec njihovih pogledov pa je bil izrečen v sodbah o vlogi žensk v družbi, športu in v Cerkvi, ter v obsodbi papeža Frančiška kot 'heretika' oziroma, 'da je njegov kurz popolnoma v napačni smeri',« je Repolusk navedel v izjavi, ki ga je objavila Demokracija in dodal, da »od vodstva Cerkve na Slovenskem pričakujemo, da se bodo uradno opredelili do medijske skupine »Scutum Fidei«, ki si očitno prisvaja pravico, da je »vrhovni arbiter« prave vere v katoliški Cerkvi.«