Učenec naj bi jezo stresel na vrata in napadel učiteljico, to ga je zdaj doletelo

Nasilje je vse bolj običajno tudi na slovenskih šolah. Z vse mlajšimi vpletenimi, a k sreči še ne s tragičnimi posledicami, o kakršnih poročajo mediji iz tujine in naše soseščine. Strahu pred podobnimi zgodbami pa je čedalje več.

Te dni je Zasavje razburila novica o nasilnem vedenju enega od šolarjev na trboveljski Osnovni šoli Ivana Cankarja. Zaradi njegovega vedenja je posredovala tudi policija. Ravnateljica Maja Volk kljub odzivom in razburjenju pravi, da ni bil v dogodku nihče ogrožen, za kaj točno je šlo, pa ni podrobneje povedala. Neuradno smo izvedeli, da naj bi učenec zadnje triade iz nekega razloga jezo stresel na vrata in se poskusil fizično znesti nad učiteljico, jo celo enkrat udaril. O incidentu je ravnateljica obvestila policijo. »Za to sem se odločila, ker sem presodila, da gre za pretirano reakcijo. Kot šola pa smo hoteli jasno opozoriti tudi, da takšnega vedenja ne dopuščamo in da bomo ukrepali. Zato sem se odločila tudi za ostrejši ukrep,« pravi.

Moč in pest

Učencu so izdali ustrezni opomin, opozorili pa so tudi starše. Ravnateljica se zaveda, da je konec šolskega leta lahko zelo stresno obdobje za marsikaterega učenca. V zvezi z dogodkom so se nekateri obregnili ob napis, ki krasi šolsko pročelje. Na zunanji steni poslopja je namreč misel Ivana Cankarja: »Vi, ki imate v srcu mladost in v pesti moč, vi glejte – ob vaših plečih bo slonelo življenje!« Namigujejo, da bi si lahko kateri od šolarjev po svoje razlagal pomen moči pesti.

Ravnateljica Maja Volk zagotavlja, da v dogodku ni bil nihče ranjen. FOTO: Arhiv Savus

Ravnateljica Volkova je še poudarila, da zdaj pri reševanju primera sodelujejo šola, policija, pristojni center za socialno delo in starši. Na srečo je v naši deželi nasilnega vedenja med učenci in dijaki malo, meni ravnateljica, vsaj v Zasavju je tako. Toda takšno ravnanje nekaterih je ne preseneča. »Če pogledamo samo komentarje na družbenih omrežjih, ki jih pišejo odrasli, se človek zgrozi. Če se tako izražajo in reagirajo starejši, kako naj bodo drugačni otroci in kako drugačnost v takih primerih in takem stanju pričakovati od njih?« se sprašuje.

Zato poziva k strpnosti in razumevanju in zagotavlja, da bodo na šoli vsako situacijo obravnavali z vso resnostjo in na način, da zaščitijo vse učence.