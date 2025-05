Uber uradno v Sloveniji: taksimetri ostajajo, a plačevali bomo precej drugače (FOTO)

Ameriška tehnološka platforma za prevoze Uber je začela delovati v Sloveniji, kar je dobrodošla novica za vse, ki so že dolgo čakali na enostavno, pregledno in varno možnost prevoza. Storitev je uvodoma na voljo v Ljubljani in njeni okolici, pozneje pa naj bi se širila tudi v druga mesta po Sloveniji.

V skladu z lokalnimi zakoni

Kakor je na včerajšnji predstavitvi v rezidenci ameriškega veleposlanika v Sloveniji poudarila direktorica Uberja za Hrvaško in Slovenijo Morena Šimatić, Uber ne stopa na trg kot ponudnik prevozov, ampak kot tehnološki partner licenciranim lokalnim voznikom taksijev. To pomeni, da bodo vožnje prek aplikacije Uber lahko ponujali le poklicni licencirani taksisti, ki že delajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

Vsa potovanja se plačujejo digitalno prek aplikacije, gotovinsko plačilo ni možno.

S tem pristopom Uber podpira in krepi vlogo lokalnih podjetij. Cena vsakega potovanja bo določena v skladu z uradno tarifno strukturo Mestne občine Ljubljana, vsa vozila pa bodo še naprej uporabljala certificirane taksimetre, tako kot to zahteva slovenska zakonodaja.

Za potnika je prednost predvsem to, da so ocena poti, podrobnosti o vozniku in predvideni čas prihoda znani vnaprej, med samo vožnjo pa lahko v realnem času spremlja pot, kar povečuje občutek varnosti in zanesljivosti. Digitalno plačevanje je še ena prednost aplikacije Uber: vsa potovanja se plačujejo digitalno prek aplikacije, kar zagotavlja popolno sledljivost in skladnost z davčnimi predpisi, je pojasnila Šimatićeva.

Inovacije in tradicija z roko v roki

»Naš prihod je tudi simboličen. Ne gre le za nov trg, ampak tudi za to, kako vstopamo nanj. Uber zdaj deluje že 15 let. Na začetku smo bili le preprosta aplikacija, ki je povezovala voznike in potnike, zdaj pa smo veliko več kot to. Danes smo prisotni v 70 državah in več kot 15.000 mestih, naša tehnologija je omogočila že 58 milijard potovanj po vsem svetu. V državah, kot so Francija, Španija in Poljska, smo razvili partnerstva z lokalnimi taksisti, kar dokazuje, da lahko inovacije in tradicija sodelujeta z roko v roki. Ta pristop bo Uber uporabil tudi v Sloveniji, kjer načrtuje tesno sodelovanje z lokalnimi partnerji, da bi zagotovili nemoten prehod in uspešno delovanje,« je dejala vodja poslovanja za regijo srednje in vzhodne Evrope Ana Maria Borlovan.

Kako deluje Uber

Uporabnik si mora najprej naložiti aplikacijo Uber na telefon, se registrirati in seveda vnesti plačilno kartico, saj se bo vožnje dalo plačevati le digitalno. Nato lahko naroči prvo vožnjo. Po vnosu ciljne lokacije aplikacija prikaže okvirno ceno in uporabnika poveže z voznikom, ki lahko sprejme vožnjo.

58 milijard potovanj je v 15 letih omogočila aplikacija Uber.

Pri tem bo videl ime voznika, tip in registrsko številko vozila ter pričakovani prihod na začetek in cilj. Po vožnji bo potnik v aplikaciji plačal znesek, ki ga bo določil taksimeter, vozniku pa bo lahko dal tudi pohvalo ali napitnino. Po vsaki vožnji bo lahko tako potnik kot voznik ocenil drugega, s čimer se spodbuja razvoj skupnosti, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Z leve: generalna direktorica AmCham Slovenija (Ameriška gospodarska zbornica Slovenija) Ajša Vodnik, direktorica Uberja za Hrvaško in Slovenijo Morena Šimatić, podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik, Ana Maria Borlovan in odpravnica poslov ameriškega veleposlaništva Melania Arreaga FOTO: Staš Ivanc

Prihod Uberja v Slovenijo FOTO: Staš Ivanc